Đôi dép gây sốt của Brazil ở World Cup

Các tuyển thủ Brazil thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng mẫu dép Nike Mind 001 trong buổi hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tuyển Brazil bắt đầu hội quân với đôi dép được quan tâm bất ngờ. Ảnh: CBF.

Đội tuyển quốc gia Brazil bắt đầu tập trung tại Granja Comary hôm 27/5 để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tuy nhiên, bên cạnh dàn sao của Carlo Ancelotti, thứ khiến mạng xã hội bàn tán lại là đôi dép đặc biệt xuất hiện trong video do Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) công bố.

Nhiều cầu thủ Selecao được nhìn thấy sử dụng mẫu Nike Mind 001, dòng dép dạng slide có giá khởi điểm gần 160 USD trên trang chính thức của Nike. Phiên bản dành cho tuyển Brazil được thiết kế với hai màu xanh lá và vàng đặc trưng.

Theo giới thiệu từ Nike, đây không chỉ là sản phẩm thời trang đơn thuần. Hãng thể thao Mỹ cho biết đôi dép này được phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học thần kinh nhằm hỗ trợ các vận động viên duy trì trạng thái tập trung trước và sau thi đấu.

Phần đế của sản phẩm được thiết kế với 22 điểm cảm biến độc lập ở mỗi bàn chân. Các điểm nổi này tạo áp lực khi di chuyển, từ đó kích thích những vùng cảm giác của não bộ để tăng khả năng kết nối giữa cơ thể và môi trường xung quanh.

Nike khẳng định dự án là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu tại Nike Sport Research Lab. Hãng mô tả đây là sản phẩm giúp vận động viên cảm thấy bình tĩnh hơn, cải thiện sự tập trung và trạng thái tinh thần trong các thời điểm áp lực cao.

Ngoài thiết kế “công nghệ”, Mind 001 còn gây chú ý bởi sự xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cùng Erling Haaland. Điều đó khiến mẫu dép nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm khi tuyển Brazil hội quân.

Theo kế hoạch, Selecao sẽ tập luyện tại Granja Comary đến hết ngày 30/5 trước khi di chuyển đến Rio de Janeiro để đá giao hữu với Panama trên sân Maracana hôm 31/5. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang New Jersey để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Ngôi sao Brazil vỡ òa khi có tên trong danh sách dự World Cup Là một trong những cái tên duy trì phong độ tốt thời gian qua, trung vệ Marquinhos phấn khích ăn mừng bên gia đình khi có tên dự World Cup 2026.