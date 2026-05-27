Cunha sẽ đánh bật Neymar ở tuyển Brazil?

Tiền đạo Matheus Cunha được kỳ vọng có kỳ World Cup 2026 bùng nổ cùng tuyển Brazil.

Cunha đang đạt độ chín trong sự nghiệp.

Nhà báo Fernando Kallas của O Globo cho rằng việc loại Cunha khỏi đội hình chính tuyển Brazil để nhường chỗ cho Neymar tại World Cup 2026 sẽ là “điều điên rồ”.

“Không có cầu thủ tấn công người Brazil nào sở hữu mùa giải tốt hơn Cunha trong năm nay”, Kallas nói. “Cunha vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất mùa giải ở giải đấu hàng đầu thế giới. Chỉ riêng ý tưởng để Cunha dự bị ở tuyển Brazil cũng đã là điều điên rồ đối với tôi”.

Dưới thời HLV Carlo Ancelotti của Brazil, Cunha dần trở thành mắt xích quan trọng trên hàng công “Selecao”. Tuy nhiên, việc Neymar góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 của Brazil tạo ra tranh cãi lớn. Giới chuyên môn tại quốc gia này bắt đầu tranh luận gay gắt về việc tiền đạo này sẽ phải hy sinh vị trí cho Neymar.

Khi nói về Cunha, nhà báo Kallas cho rằng tiền đạo của MU vượt trội Neymar. Trong mùa giải 2025/26, Cunha ghi 10 bàn thắng và đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp MU giành vé dự Champions League. Phong độ ổn định của cựu sao Wolves giúp anh lọt vào danh sách đề cử “Cầu thủ hay nhất tháng” của Premier League ở giai đoạn cuối mùa.

Việc Cunha hiện được đánh giá cao hơn Neymar cho thấy bước tiến vượt bậc của anh trong sự nghiệp. Từ một cầu thủ tiềm năng tại Wolves, chân sút 27 tuổi đạt đến độ chín và nhanh chóng vươn mình trở thành trụ cột tại Old Trafford.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Cunha hoàn toàn có thể tỏa sáng ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

