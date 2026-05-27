Giải pickleball châu Á trở lại Việt Nam

Giải Asia Open Pickleball Championships 2026 quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực, tiếp tục đưa TP.HCM trở thành điểm hẹn lớn của pickleball châu Á.

Việt Nam tổ chức giải pickleball tầm châu lục.

Giải Pickleball mở rộng khu vực châu Á 2026 (AOPC 2026) sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại cụm sân Swin Pickleball (TP.HCM). Đây là giải đấu chính thức thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball châu Á (AFP), đồng thời thành tích của các VĐV được tính điểm trên bảng xếp hạng của World Pickleball Federation (WPF).

Theo ban tổ chức, AOPC 2026 có tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 55.000 USD . Nhà vô địch nội dung đơn nhận 5.000 USD , trong khi các nội dung đôi có giá trị giải thưởng lên tới 10.000 USD .

Giải đấu năm nay tiếp tục đánh dấu bước phát triển của pickleball tại Việt Nam sau thành công của AOPC 2024. Khi đó, hơn 400 VĐV đến từ hơn 20 quốc gia góp mặt tại TP.HCM ở giải pickleball quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

AOPC 2026 do Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Phát triển ATV tổ chức, phối hợp cùng Liên đoàn quần vợt & pickleball TP.HCM và VTVcab. Toàn bộ các trận đấu sẽ được sản xuất, phát sóng trên hệ sinh thái đa nền tảng của VTVcab.

Giải đấu gồm nhiều nội dung thi đấu như đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các VĐV tranh tài ở nhóm trung cấp, cao cấp theo các độ tuổi 19+, 35+, 45+ và hệ chuyên nghiệp (Open).

Điểm nhấn đáng chú ý của AOPC 2026 là sự xuất hiện của Fitgon trong vai trò nhà tài trợ danh xưng. Thương hiệu giày Việt lựa chọn đồng hành cùng giải đấu cấp châu lục nhằm quảng bá thông điệp “Fit! Go On”, hướng tới tinh thần bền bỉ và chinh phục giới hạn trong thể thao.

Bên cạnh AOPC, đơn vị tổ chức cũng cho biết đang xúc tiến nhiều dự án dài hạn nhằm phát triển pickleball tại Việt Nam. Trong đó có kế hoạch tổ chức các giải thuộc hệ thống châu Á như Asian Cup, APJO hay APUC, đồng thời xây dựng chuỗi Vietnam Pickleball Grand Tour kết hợp thể thao, du lịch và hoạt động cộng đồng.