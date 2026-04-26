Heineken trở thành nhà tài trợ lớn nhất giải Pickleball World Cup 2026

Heineken công bố trở thành Nhà tài trợ Danh xưng chính thức của Pickleball World Cup 2026 - giải đấu Pickleball lớn nhất thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á.

Dưới sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Heineken Pickleball World Cup 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến ngày 6/9. Đây là lần đầu tiên giải đấu danh giá này đến với châu Á, hứa hẹn mang đến những trận cầu bùng nổ với sự tham gia của 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia trên thế giới. Sự kiện này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam.

Việt Nam hiện có 16 triệu người chơi Pickleball, xếp thứ ba châu Á. Dựa trên sự ghi nhận về việc phong trào Pickleball phát triển mạnh mẽ, năng lực tổ chức các giải đấu Pickleball khu vực và quốc tế, cùng điều kiện cơ sở hạ tầng du lịch - thể thao hiện đại, Việt Nam tự hào là quốc gia đăng cai giải đấu Pickleball có quy mô lớn nhất thế giới - Pickleball World Cup 2026.

Với vai trò nhà tài trợ danh xưng cùng mức tài trợ lớn nhất của Heineken, giải đấu Pickleball lớn nhất hành tinh sẽ chính thức mang tên Heineken Pickleball World Cup 2026. Thông qua hợp tác này, Heineken hướng đến việc kết nối cộng đồng người hâm mộ Pickleball trong và ngoài nước, tạo nên những khoảnh khắc sẻ chia đam mê và gắn kết, từ đó lan tỏa tinh thần “Từ fan thành bạn”.

Ký kết hợp tác giữa đại diện Ban tổ chức Pickleball World Cup 2026 và đại diện Heineken Việt Nam.

Khi đam mê thể thao trở thành điểm chạm kết nối

Kể từ khi ra mắt vào năm 1873, Heineken đã trở thành biểu tượng của sự kết nối thông qua những trải nghiệm đột phá và đẳng cấp mà thương hiệu mang đến cho người tiêu dùng. Trong đó, thể thao luôn là một trong những nền tảng quan trọng để thương hiệu lan tỏa nguồn cảm hứng này, thể hiện qua hành trình dài gắn bó với các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu (UEFA Champions League), và Giải đua xe Công thức 1 (Formula 1).

Với tốc độ phát triển nhanh chóng trên toàn cầu và ngay tại Việt Nam, Pickleball đang trở thành một trong những môn thể thao có tính kết nối cộng đồng cao nhất, nơi những người chơi cùng đam mê luôn có cơ hội giao lưu, tìm thấy sự đồng điệu sau mỗi trận đấu.

Chính vì tinh thần kết nối đặc trưng này, Heineken - thương hiệu vốn gắn liền với sứ mệnh kết nối - chính thức hợp tác cùng Pickleball World Cup,tiếp tục mang trải nghiệm thể thao quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ tại Việt Nam và tạo nên không gian kết nối xoay quanh đam mê chung, lan tỏa tinh thần “Từ fan thành bạn”.

Đồng hành cùng những khoảnh khắc đó, sản phẩm thức uống đại mạch Heineken 0.0 từ thương hiệu cũng sẽ mang đến một lựa chọn phù hợp giúp người hâm mộ tận hưởng trọn vẹn niềm vui thể thao và kết nối theo cách đầy cảm hứng.

Ông Pablo Chabot, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao, Heineken Việt Nam, đại diện Nhà tài trợ phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Pablo Chabot, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao, Heineken Việt Nam, chia sẻ: “Với sứ mệnh mang đến những kết nối ý nghĩa trên toàn cầu và tại Việt Nam, Heineken tự hào trở thành nhà tài trợ Danh xưng của Heineken Pickleball World Cup 2026, nơi người hâm mộ có thể tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ xoay quanh đam mê chung từ những phút giây thi đấu trên sân đến các hoạt động giao lưu, ăn mừng sau mỗi trận đấu. Đồng thời, cùng Heineken 0.0, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những trải nghiệm đột phá, trọn vẹn và đẳng cấp cho người hâm mộ trong giải đấu năm nay”.

Diễn ra tại Đà Nẵng, sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao quốc tế sôi động mà còn góp phần khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa - sự kiện tại khu vực.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành của thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Heineken Việt Nam khai trương đồng hồ đếm ngược Heineken Pickleball World Cup 2026 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng luôn giữ vị trí chiến lược đối với Heineken Việt Nam, nơi doanh nghiệp đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất và đầu tư. Heineken Việt Nam liên tục nằm trong top 2 doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Đà Nẵng trong nhiều năm liền, đồng thời song hành cùng cộng đồng địa phương trong những thời điểm quan trọng thông qua các hoạt động thiết thực.

Trong kỷ nguyên tăng trưởng mới, Heineken Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, bao gồm những nỗ lực thúc đẩy tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến văn hóa, sự kiện và du lịch hàng đầu khu vực.