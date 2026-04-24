‘Từ fan thành bạn’ - điểm đến cho 75% fan bóng đá Việt cảm thấy cô đơn

Bóng đá có khả năng xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ và kết nối những người lạ với nhau. Đó là niềm tin của hơn 70% người hâm mộ toàn cầu theo khảo sát từ Heineken.

Tại Việt Nam, “bức tranh thực tế” mang sắc thái đối lập hoàn toàn. Theo một khảo sát gần đây, đến 75% fan bóng đá Việt đang cảm thấy cô đơn.

Khảo sát làm gợi nhớ đến bài phỏng vấn một danh hài cách đây nhiều năm. Khi được hỏi: “Nơi xem bóng đá nào là tuyệt vời nhất?”, danh hài này trả lời: “Còn đâu ngoài chiếc giường? TV một bên, vợ một bên, xem xong là ngủ”. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là thực tế tréo ngoe. Trong khi fan quốc tế dễ dàng “sống" và kết nối trong bầu không khí cuồng nhiệt, thì người hâm mộ Việt Nam bị “thử thách” bởi khung giờ rạng sáng và khoảng cách hàng vạn dặm đến những thánh đường như Bernabeu hay San Siro. Điều đó buộc họ phải thường phải sống cùng đam mê, thậm chí chia sẻ “nỗi buồn” trên mạng xã hội.

Nếu có điều gì xoa dịu cảm giác cô đơn, đó chính là những chai bia - bạn đồng hành trong mỗi đêm xem bóng. Từ lâu, trong tiềm thức của người hâm mộ bóng đá, hình ảnh Heineken và Champions League đã trở thành sự kết hợp tự nhiên, đúng điệu. Suốt hơn 20 năm xem Champions League, khi điệu nhạc Zadok the Priest của George Frideric Handel và Tony Britten vang lên, điểm kết của ca khúc luôn là hình ảnh chai Heineken hiện lên giữa bầu trời, bên cạnh 8 ngôi sao trên logo và trái bóng UEFA Champions League. Không chỉ là nhà tài trợ chính thức của giải đấu, với nhiều thế hệ fan bóng đá Việt, Heineken là “người anh em thầm lặng” giúp fan không còn cô đơn mỗi đêm về sáng thức cùng đội bóng thân yêu.

Khi nhắc đến Heineken, nhiều người hâm mộ nghĩ ngay tới trải nghiệm mà thương hiệu này đã mang lại để rút ngắn khoảng cách giữa hàng triệu người hâm mộ Việt Nam với giải đấu câu lạc bộ danh giá bậc nhất hành tinh. Tháng 4/2014, chân sút huyền thoại Ruud Van Nistelrooy đem Cúp UEFA Champions League đến Việt Nam. Đông đảo cổ động viên có mặt từ sớm ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chào đón anh, tạo ra không khí cuồng nhiệt mà lần hiếm hoi cổ động viên Việt Nam được tận hưởng.

Hai năm sau, cựu trung vệ Carles Puyol và danh thủ Ruud Gullit hộ tống chiếc cúp “Tai Voi” đến Việt Nam trong chiến dịch "Khuấy động cuộc vui bóng đá". Không chỉ dừng lại ở TP.HCM, Puyol cùng Gullit còn đến Đà Nẵng, Nha Trang và Hà Nội để mang lại trải nghiệm bóng đá đỉnh cao cho fan Việt Nam. Gần đây nhất, Heineken chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình UEFA Champions League Trophy Tour 2025, đưa huyền thoại Bastian Schweinsteiger cùng chiếc cúp vô địch danh giá của Bayern Munich đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ vậy, thương hiệu còn mở “quảng trường fan đích thực” giữa công viên bờ sông Sài Gòn để kết nối fan tại Việt Nam.

Có thể nói, liên tiếp những sáng kiến của Heineken suốt 10 năm qua đã giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến gần hơn với đỉnh cao bóng đá châu Âu - sờ tận tay, nhìn tận mắt chiếc cúp “Tai Voi”, được giao lưu, ngắm nhìn những danh thủ vĩ đại chỉ biết qua TV, được sống trong không gian bóng đá rực cháy với những người bạn cùng đam mê trong sự kiện. Nếu nhìn rộng hơn, có thể thấy trải nghiệm mà Heineken mang đến thông qua từng chiến dịch không chỉ đột phá về mặt ý tưởng, mà còn tạo ra khoảnh khắc kết nối ý nghĩa, biến trải nghiệm đẳng cấp thành khởi đầu cho những kết nối mới.

Vẫn tinh thần đó, trong những ngày qua, Heineken “rục rịch” cho chiến dịch mùa UEFA Champions League 2026 với thông điệp “Từ fan thành bạn” - chỉ cần cùng nhau ăn mừng một bàn thắng đẹp hay cùng hồi hộp ở những giây cuối cùng của trận đấu, những người lạ đã có thể bắt nhịp và trở thành bạn mới. Đây là lời giải khá hợp lý cho bài toán “fan bóng đá Việt nhiệt nhưng cô đơn”. Điều mà fan Việt thực sự cần không dừng lại ở một nơi để xem bóng đá, hơn thế, họ cần không gian đủ “mở” để họ được sống trọn với đam mê cuồng nhiệt và quan trọng hơn, là tìm thấy sự kết nối tự nhiên với những người cùng chung nhịp cảm xúc.