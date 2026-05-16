Pickleball Việt Nam chuộng mô hình thi đấu đồng đội

Giải giao lưu pickleball “Play Beyond” diễn ra chiều 15/5 tại AP Sports Club (TP.HCM), quy tụ nhiều vận động viên và người chơi nổi bật của cộng đồng pickleball Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức theo mô hình thi đấu đồng đội lấy cảm hứng từ thể thức Major League Pickleball (MLP) tại Mỹ. Bốn đội đại diện cho bốn màu sắc khác nhau của dòng vợt VEGA, mỗi đội gồm hai vận động viên kết hợp cùng hai khách mời tham gia tranh tài.

Nhiều gương mặt quen thuộc của pickleball Việt Nam góp mặt ở giải như Luân TG, Công Danh, Sơn Nghiêm, Nguyên Phúc, Thanh Phương hay Chí Nguyện. Các trận đấu diễn ra với tốc độ cao, tập trung vào khả năng xử lý bóng ngắn, phản xạ và phối hợp trong đánh đôi.

So với hình thức thi đấu truyền thống, mô hình đồng đội tạo ra nhịp cạnh tranh liên tục và đòi hỏi sự kết nối giữa các thành viên. Đây cũng là xu hướng đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các giải pickleball phong trào ở Việt Nam nhằm tăng tính tương tác và trải nghiệm thi đấu.

Bên cạnh các màn tranh tài, chương trình còn có hoạt động giao lưu giữa vận động viên và người chơi phong trào, cùng phần trải nghiệm thiết bị thi đấu từ một số đơn vị đồng hành như Olaben.

Theo giới chuyên môn, pickleball tại Việt Nam đang phát triển nhanh ở nhóm người chơi trẻ tại các thành phố lớn. Sự gia tăng về số lượng sân đấu, giải phong trào và hoạt động giao lưu trong thời gian gần đây cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này.