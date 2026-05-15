Nhiều người hỏng mắt, suýt mù vì tai nạn liên quan pickleball

Một cú bóng mạnh khi chơi pickleball khiến người đàn ông 39 tuổi tổn thương nặng mắt trái, phải phẫu thuật để giữ lại thị lực.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân chấn thương mắt do chơi pickleball.

Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương, anh Nguyễn Văn Hiển (39 tuổi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng mắt trái bị đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, kết mạc cương tụ, giác mạc phù nhẹ. Thị lực mắt trái giảm nặng, chỉ còn nhìn thấy bóng bàn tay ở khoảng cách khoảng 0,1 m.

TS.BS Thẩm Trưởng Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, cho biết bệnh nhân bị suy giảm thị lực nghiêm trọng sau chấn thương. Dù điều trị nội khoa giúp thị lực cải thiện phần nào, nhãn áp của mắt trái vẫn tăng cao và không thể kiểm soát.

Các bác sĩ phải chỉ định phẫu thuật xử lý biến chứng tăng nhãn áp do chấn thương. Sau ca mổ hạ nhãn áp, người bệnh vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

Chia sẻ với bác sĩ, anh Hiển cho biết tai nạn xảy ra khi đang thi đấu pickleball cùng bạn bè. Một đồng đội đánh bóng mạnh nhưng chệch hướng, khiến bóng bay thẳng vào mắt trái. Ngay sau cú va chạm, anh đau nhức dữ dội và nhìn mờ.

Một trường hợp chấn thương khác nặng hơn, bị gây đứt chân mống mắt và đục vỡ thể thủy tinh.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Chung (35 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng mắt trái tổn thương đặc biệt nặng.

Người bệnh mất hoàn toàn khả năng nhận biết sáng tối, bị vỡ nhãn cầu, phòi kẹt mống mắt và tổ chức nội nhãn, rách giác mạc, củng mạc kèm viêm loét nặng.

Do tổn thương không thể phục hồi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Mắt trái của anh Chung bị mù vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, gần đây, số ca chấn thương mắt liên quan đến pickleball có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc bóng di chuyển với tốc độ cao, có độ xoáy mạnh, trong khi khoảng cách thi đấu gần khiến người chơi khó phản xạ kịp. Ngoài ra, va chạm vợt giữa những người chơi cũng là yếu tố thường gặp.

Các tổn thương mắt do pickleball khá đa dạng, từ nhẹ đến nặng như trầy xước giác mạc, xuất huyết tiền phòng, đụng dập nhãn cầu, lệch hoặc vỡ thể thủy tinh, bong võng mạc, vỡ nhãn cầu và mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo người dân nên đeo kính bảo hộ chuyên dụng khi chơi pickleball để giảm nguy cơ chấn thương mắt.

Bên cạnh đó, người chơi cần khởi động kỹ trước khi thi đấu, giữ khoảng cách an toàn với đồng đội và đối thủ, đồng thời không chủ quan với các pha bóng mạnh hoặc bóng bật ngược bất ngờ.

Những người có bệnh lý về mắt, cận thị nặng hoặc từng phẫu thuật mắt nên khám chuyên khoa và được tư vấn kỹ trước khi tham gia môn thể thao này.

Các bác sĩ cũng lưu ý khi bị bóng đập vào mắt và xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, đỏ mắt, nhìn mờ, người dân cần đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra. Việc tự ý nhỏ thuốc, chườm nóng hay xử lý tại nhà có thể khiến tổn thương nặng hơn.