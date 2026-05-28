Ferdinand giàu có sau giải nghệ

Cựu trung vệ Rio Ferdinand tiết lộ rằng thu nhập hiện tại của ông gần gấp đôi so với thời còn thi đấu cho MU.

Chia sẻ trên chương trình podcast The Long Play, Ferdinand cho biết những năm gần đây mới là giai đoạn ông kiếm được nhiều tiền nhất trong sự nghiệp. Danh thủ người Anh từng là một trong những hậu vệ hưởng lương cao nhất thế giới khi khoác áo MU, nhận khoảng 120.000 bảng mỗi tuần trong giai đoạn từ 2008 đến 2013.

Sau khi giải nghệ, Ferdinand tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân trên nhiều nền tảng. Theo Celebrity Net Worth, tài sản của cựu tuyển thủ Anh hiện vào khoảng 55 triệu bảng, đến từ hoạt động bình luận truyền hình, podcast, đầu tư kinh doanh và các hợp đồng thương mại.

Một trong những dự án nổi bật nhất của Ferdinand là kênh podcast riêng mang tên Rio Ferdinand Presents. Việc tự sở hữu nền tảng này giúp ông kiểm soát toàn bộ nội dung cũng như doanh thu thay vì phụ thuộc vào các công ty sản xuất truyền thông lớn. Chương trình thường xuyên lọt top podcast thể thao được nghe nhiều nhất tại Anh, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Bruno Fernandes, Casemiro hay Paul Pogba.

Ngoài truyền thông, Ferdinand còn đầu tư vào lĩnh vực quản lý cầu thủ, bất động sản cao cấp và du lịch thể thao tại Dubai, nơi gia đình ông hiện sinh sống. Cựu trung vệ 47 tuổi cho biết cuộc sống tại UAE giúp ông có thêm thời gian dành cho gia đình và mở ra chương mới trong cuộc đời.

Trong một chia sẻ gần đây, Ferdinand thừa nhận việc chuyển tới Dubai mang lại sự thay đổi tích cực cả về cuộc sống lẫn tài chính.

