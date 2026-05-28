Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ferdinand giàu có sau giải nghệ

  • Thứ năm, 28/5/2026 12:08 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Cựu trung vệ Rio Ferdinand tiết lộ rằng thu nhập hiện tại của ông gần gấp đôi so với thời còn thi đấu cho MU.

Ferdinand giàu có.

Chia sẻ trên chương trình podcast The Long Play, Ferdinand cho biết những năm gần đây mới là giai đoạn ông kiếm được nhiều tiền nhất trong sự nghiệp. Danh thủ người Anh từng là một trong những hậu vệ hưởng lương cao nhất thế giới khi khoác áo MU, nhận khoảng 120.000 bảng mỗi tuần trong giai đoạn từ 2008 đến 2013.

Sau khi giải nghệ, Ferdinand tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân trên nhiều nền tảng. Theo Celebrity Net Worth, tài sản của cựu tuyển thủ Anh hiện vào khoảng 55 triệu bảng, đến từ hoạt động bình luận truyền hình, podcast, đầu tư kinh doanh và các hợp đồng thương mại.

Một trong những dự án nổi bật nhất của Ferdinand là kênh podcast riêng mang tên Rio Ferdinand Presents. Việc tự sở hữu nền tảng này giúp ông kiểm soát toàn bộ nội dung cũng như doanh thu thay vì phụ thuộc vào các công ty sản xuất truyền thông lớn. Chương trình thường xuyên lọt top podcast thể thao được nghe nhiều nhất tại Anh, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Bruno Fernandes, Casemiro hay Paul Pogba.

Ngoài truyền thông, Ferdinand còn đầu tư vào lĩnh vực quản lý cầu thủ, bất động sản cao cấp và du lịch thể thao tại Dubai, nơi gia đình ông hiện sinh sống. Cựu trung vệ 47 tuổi cho biết cuộc sống tại UAE giúp ông có thêm thời gian dành cho gia đình và mở ra chương mới trong cuộc đời.

Trong một chia sẻ gần đây, Ferdinand thừa nhận việc chuyển tới Dubai mang lại sự thay đổi tích cực cả về cuộc sống lẫn tài chính.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ferdinand Paul Pogba Ferdinand MU

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

MU mat bon tien cho Amorim hinh anh

MU mất bộn tiền cho Amorim

6 giờ trước 07:12 28/5/2026

0

MU vừa công bố báo cáo tài chính quý III với nhiều con số đáng chú ý, trong đó có khoản chi khổng lồ cho việc sa thải HLV Ruben Amorim và đội ngũ trợ lý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý