Đình Bắc: So sánh tôi với Quang Hải là khập khiễng

Đình Bắc tin rằng mình chưa thể so sánh với người đàn anh Quang Hải và còn phải nỗ lực rất nhiều ở V.League sau thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại SEA Games và giải châu Á.

Trở về cùng tấm huy chương vàng SEA Games 33 và thành tích hạng ba giải U23 châu Á 2026, tiền đạo của tuyển Việt Nam có những chia sẻ với Tri Thức - Znews về hành trình tới ngôi vương, các so sánh với lứa Thường Châu cũng như cơ hội sắp tới tại tuyển Việt Nam.

Ba tháng qua là khoảng thời gian rực rỡ của Đinh Bắc khi anh liên tục chinh phục SEA Games và giải U23 châu Á, gây ấn tượng rất mạnh bằng các màn tỏa sáng cá nhân. Ảnh: AFC.

- PV: Chào Đình Bắc, nếu hai tháng trước, có ai đó bảo Bắc rằng đội U23 Việt Nam rồi sẽ đăng quang SEA Games và vào tới bán kết U23 châu Á, Bắc có tin được không?

Đình Bắc: (bật cười) Thực ra chúng tôi không nghĩ quá xa về kết quả trong mỗi giải đấu đấu. Mỗi trận, toàn đội đều xác định phải chiến đấu hết mình như chung kết, đá để sau đó không có gì tiếc nuối, đá để giành lấy sự tôn trọng của đối thủ trước đã. Tấm HCĐ châu lục lần này, tôi nghĩ là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội và sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

- Nhiều người đã so sánh màn trình diễn của Đình Bắc ở giải U23 châu Á 2026 với Quang Hải ở giải đấu năm 2018. Bắc nghĩ sao về so sánh này?

Sự so sánh giữa tôi với anh Quang Hải là khập khiễng. Bản thân tôi luôn dành cho anh Quang Hải sự tôn trọng rất lớn. Anh Hải là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và tôi đã học được rất nhiều từ những cầu thủ giỏi như anh ấy khi thi đấu ở đội Công An Hà Nội.

Lứa U23 này cũng vậy, tôi không thể đưa ra so sánh giữa lứa này với các đàn anh đâu. Chúng tôi hay các anh thì cũng đều đặt mục tiêu chung là mang về vinh quang cho tổ quốc thôi.

Với tổng cộng 4 bàn thắng và 2 kiến tạo giải đấu năm 2026, Đình Bắc thiết lập kỷ lục mới về số lần in dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á, vượt qua thành tích 5 bàn của Nguyễn Quang Hải năm 2018. Ảnh: Minh Chiến.

- Bắc có kỳ vọng thành công ở U23 Việt Nam sẽ tạo một cú hích cho V.League không? Đã sang mùa giải thứ hai cùng CLB Công An Hà Nội nhưng Bắc vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn nhỉ?

Khi mới về đội Công An Hà Nội, một năm thì tôi chấn thương tới 8 tháng, ít được thi đấu trong giai đoạn đó. Nhưng tôi không hoài nghi bản thân mà đã cố gắng phục hồi, điều trị.

Giờ thì sau giải châu Á này, tôi trở về CLB và và sẽ tiếp tục nỗ lực để ban huấn luyện trao cho mình cơ hội thi đấu, cả từ V.League tới cúp Champions League Two châu Á. Các đồng đội của tôi cũng vậy, tôi nghĩ U23 có mặt bằng khá đồng đều và đều sẽ phải nỗ lực nhiều để được thi đấu ở V.League và xa hơn là cả đội tuyển quốc gia.

- Ngược thời gian một chút, Đình Bắc từng vướng vào lùm xùm với HLV Văn Sỹ Sơn trong thời điểm mới lên chuyên nghiệp ở Quảng Nam. Đình Bắc của hôm nay dường như đã là một người khác so với ngày ấy?

- Đúng là có một thời gian, tôi đã có những chuyện không mấy hay ho bên ngoài sân cỏ. Đó là cũng là thời điểm rất khó khăn với tôi vì mình lúc ấy còn trẻ quá. Tôi đã có nhiều bài học về cách ứng xử, học cách chấp nhận, học cách hướng về tương lai phía trước.

- Bắc và thầy Sơn còn liên lạc với nhau sau này không?

- Chuyện đó là quá khứ rồi, tôi đã để nó lại sau lưng. Sau chuyện, tôi và thầy Sơn vẫn giữ thái độ bình thường với nhau. Chúng tôi là những người đàn ông. Giờ tôi chỉ tập trung vào chuyện thi đấu thật tốt.

Đã sang mùa V.League thứ hai cùng CLB Công An Hà Nội, Đình Bắc vẫn chưa tái hiện được phong độ như ngày ở Quảng Nam. 24 trận, anh mới có 1 bàn thắng. Đồ họa: Flashscore.

- Một câu hỏi nhanh, với Bắc, đâu là khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp tới lúc này?

- Đến hôm nay, vô địch SEA Games cùng U23 Việt Nam là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi.

- Đến lúc kỳ vọng một vị trí chính thức ở đội tuyển chưa nhỉ? Ngay tháng 3 tới, đội sẽ tập trung.

- Những cầu thủ được lên tuyển thì đều là những cái tên đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển vẫn còn những đàn anh đẳng cấp về chuyên môn ở hàng công như anh Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh hay Xuân Son. Tôi nghĩ được lên tuyển đã là vinh dự lớn của cầu thủ. TÔi sẽ có thêm cho mình nhiều bài học và cố gắng để được cống hiến cùng các anh.

- Cảm ơn Bắc vì cuộc trao đổi.