Nhà Đình Bắc làm 100 mâm cỗ ăn mừng

Sau hành trình đáng nhớ cùng U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà trong niềm vui của gia đình, hàng xóm với bữa tiệc 100 mâm cỗ tri ân.

Gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mở 100 mâm cỗ ăn mừng. Ảnh: Minh Chiến.

Sau hơn một tháng xa nhà để tập trung và thi đấu cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà trong sự chào đón ấm áp của gia đình và bà con lối xóm.

Chia sẻ với Tri Thức – Znews sáng 27/1, ông Nguyễn Đình Ấp – bố của tiền đạo sinh năm 2004 cho biết gia đình sẽ tổ chức 100 mâm cỗ vào ngày 28/1 để cảm ơn bà con, hàng xóm luôn theo dõi, động viên và cổ vũ Đình Bắc trong suốt hành trình thi đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc là gương mặt nổi bật nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Anh cùng các đồng đội xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3, qua đó giành huy chương đồng chung cuộc.

Cá nhân sút thuộc biên chế CLB CAHN ghi dấu ấn đậm nét với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. Đình Bắc cũng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử nhận được danh hiệu này tại U23 châu Á. Đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tiền đạo trẻ.

Thành công tại VCK U23 châu Á 2026 nối dài chuỗi dấu ấn ấn tượng của Đình Bắc trong một năm qua. Trước đó, anh giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025, danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025 và cùng U23 Việt Nam đoạt Huy chương vàng SEA Games 33.

Sau những vinh quang trên sân cỏ, bữa tiệc 100 mâm cỗ tại quê nhà không chỉ là niềm vui riêng của gia đình Đình Bắc, mà còn là cách để tiền đạo trẻ chia sẻ thành quả với những người âm thầm đồng hành cùng anh từ những ngày đầu.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.