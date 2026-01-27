Arsenal rất cần kiểu cầu thủ như Đình Bắc

Arsenal đang dẫn đầu Premier League nhưng luôn cho cảm giác có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Họ rất cần cầu thủ có vai trò như Nguyễn Đình Bắc trong đội hình.

Đình Bắc thường xuyên giúp U23 Việt Nam giải quyết bế tắc.

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng Premier League, vị trí dẫn đầu của Arsenal dễ khiến người ta lầm tưởng về một cỗ máy tấn công hủy diệt. Tuy nhiên, những con số thống kê lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác, nhuốm màu lo âu.

Arsenal và cái giá không giỏi bóng sống

Nếu loại bỏ các bàn thắng từ chấm phạt đền, các tình huống đá phạt cố định và những pha phản lưới nhà của đối phương, đoàn quân của Mikel Arteta mới chỉ ghi được vỏn vẹn 22 bàn thắng từ các pha phối hợp bóng sống sau 23 vòng đấu.

Đây là một con số giật mình khi đặt cạnh các đối thủ cạnh tranh. Man City có 36 bàn, Liverpool 28 bàn, và ngay cả những đội bóng chiếu dưới như Aston Villa, Bournemouth hay Brentford (cùng 24) cũng đều làm tốt hơn Arsenal. Rõ ràng, sự kiểm soát bóng vượt trội của Arsenal không được chuyển hóa thành tính sát thương cụ thể.

Arteta chưa có mũi nhọn nào đáng tin cậy.

Để lý giải cho hiện tượng này, chúng ta cần viện dẫn lý thuyết nổi tiếng của Garry Gelade, một chuyên gia phân tích bóng đá lỗi lạc. Gelade đưa ra một luận điểm sắc bén rằng chất lượng phòng ngự của một đội bóng được quyết định bởi mắt xích yếu nhất, trong khi chất lượng tấn công lại phụ thuộc hoàn toàn vào mắt xích mạnh nhất.

Nói một cách dễ hiểu, phòng ngự là sự bọc lót của tập thể để che đi sai sót, còn tấn công là nơi ngôi sao sáng nhất phải lên tiếng để tạo ra sự khác biệt. Nhìn vào Arsenal hiện tại, họ có một hệ thống phòng ngự kỷ luật (ít mắt xích yếu), nhưng lại đang thiếu hụt trầm trọng một "mắt xích mạnh nhất" trên hàng công.

Thật vậy, dù sở hữu nhiều ngôi sao có thể sẵn sàng "quẩy nát" đội hình đối phương, Arsenal thiếu đi một mũi nhọn có khả năng định đoạt trận đấu bằng năng lực cá nhân vượt trội.

Từ lý thuyết của Gelade đến Đình Bắc

Giữa tình thế bế tắc của một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, người ta bất chợt tìm thấy một lời giải thú vị từ một sân chơi cấp độ trẻ hơn nhưng đầy tính gợi mở là vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở đó, U23 Việt Nam cũng sở hữu một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, cũng tận dụng tốt các pha bóng cố định giống hệt Arsenal, thậm chí cả nhờ đối phương phản lưới. Thế nhưng sự khác biệt giúp U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng lại nằm ở một cá nhân biết cách tỏa sáng rực rỡ đúng lúc kiểu Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc là hiện thân hoàn hảo cho lý thuyết "mắt xích mạnh nhất". Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu, Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á với vỏn vẹn 2 lần đá chính. Dù không thường xuyên xuất phát từ đầu nhưng với HLV Kim Sang-sik, anh là chìa khóa vạn năng cho mọi thế trận bế tắc.

Hàng công đắt giá của Arsenal chơi chưa thuyết phục.

Hãy nhìn cách Đình Bắc thi đấu để thấy rõ tầm quan trọng của anh lớn thế nào. Khi hệ thống chiến thuật bị đối phương bắt bài, khi các pha phối hợp nhóm bị chia cắt, Đình Bắc sẽ tự mình cầm bóng đột phá, sút xa, hoặc thực hiện những quả đá phạt để giải quyết vấn đề. Anh không chờ đợi hệ thống tạo cơ hội cho mình, mà chính anh tạo ra cơ hội cho hệ thống.

Trong trận tứ kết với U23 UAE hay trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc cũng như các trận đấu vòng bảng, Đình Bắc tạo ra những khoảnh khắc cá nhân xuất thần, thứ nằm ngoài mọi tính toán của đối thủ. Chính "mắt xích mạnh nhất" này kéo cả đoàn tàu U23 Việt Nam vượt qua những thời khắc sinh tử mà ở đó, chiến thuật đơn thuần chỉ tạo ra thế trận giằng co.

Tất nhiên 2 sân chơi Ngoại hạng Anh và U23 châu Á có trình độ khác nhau hoàn toàn, nhưng lý thuyết của Gelade lại luôn đúng. Dù ở cấp độ Premier League hay giải trẻ châu Á, mọi đội bóng muốn vô địch hay làm nên lịch sử đều cần một ngôi sao là mắt xích mạnh. Xét chừng mực nào đó, Arsenal hiện tại giống như U23 Việt Nam phiên bản thiếu Đình Bắc. Họ kiểm soát tốt thế trận, bài vở tốt, nhưng thiếu một cú đấm quyết định.

Nếu Mikel Arteta không thể tìm ra hoặc đánh thức được một "Đình Bắc" trong đội hình triệu đô của mình, một người dám chơi đột biến và phá vỡ quy tắc để ghi bàn, thì giấc mơ vô địch của "Pháo thủ" có lẽ sẽ vẫn chỉ là giấc mơ.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD