Cận cảnh góc đặc biệt nhất trong căn nhà của Đình Bắc ở Nghệ An

  • Thứ ba, 27/1/2026 17:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong căn nhà Nghệ An, những tấm huy chương, bằng khen của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được treo kín cả bức tường.

Bố Đình Bắc tự hào khoe từng huy chương, bằng khen của con trai Trong nhà Đình Bắc, góc tường treo đầy huy chương, bằng khen, áo đấu gây ấn tượng. Bố nam cầu thủ tự hào khi nhắc lại thành tích của con trai từ ngày đầu theo nghiệp bóng đá.
Dinh Bac anh 1

Sáng 27/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở về thăm nhà ở Nghệ An sau tròn một tháng tham gia tập huấn và thi đấu tại giải U23 châu Á tổ chức ở Saudi Arabia. Tỏa sáng với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo giúp U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng, Đình Bắc được vinh danh là "Vua phá lưới U23 châu Á".
Dinh Bac anh 2

Bên trong căn nhà ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Nghệ An) ngập tràn tiếng cười nói của bà con hàng xóm, người hâm mộ đến chúc mừng và xin chữ ký của ngôi sao đội tuyển U23 Việt Nam. Nhiều người đi chặng đường xa đến tận nơi để được gặp gỡ tiền đạo sinh năm 2004. Trở về từ giải đấu châu lục, Đình Bắc lại là "con ngoan của xóm", thân thiện giao lưu và ký tặng mọi người.
Dinh Bac anh 3

Ở vị trí trang trọng trên kệ tủ là biểu tượng Quả bóng bạc nam 2025 và Cúp dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2025. Đình Bắc đã không thể trực tiếp nhận giải Quả bóng bạc được trao vào cuối tháng 12 năm ngoái do cùng đội tuyển U23 Việt Nam sang Qatar tập huấn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.
Dinh Bac anh 4

Trên tường và khung cửa sổ treo kín bằng khen, huy chương mà Đình Bắc giành được khi tham gia các giải đấu lớn, nhỏ từ năm 11 tuổi. Trong đó, tấm huy chương vàng SEA Games được đặt ở vị trí trung tâm.
Dinh Bac anh 5

Ông Nguyễn Đình Ấp (sinh năm 1977), bố của Đình Bắc, tự hào giới thiệu những danh hiệu mà con trai đã đạt được. Ông chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng mỗi tấm huy chương, chiếc áo đấu đều gắn liền với từng nỗ lực của Đình Bắc.
Dinh Bac anh 6Dinh Bac anh 7

Năm 2015, ở tuổi 11, Đình Bắc mang về nhà tấm huy chương tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng, Cúp Báo Nghệ An. Sau hơn một thập kỷ, anh đã có dấu mốc mới trong sự nghiệp với tấm huy chương ở giải U23 châu Á.
Dinh Bac anh 8

Tại SEA Games 33 diễn ra cuối năm 2025 ở Thái Lan, Đình Bắc đã xuất sắc cùng U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng sau chiến thắng ngoạn mục trước đội bóng chủ nhà. Trong trận chung kết, bố mẹ và chị gái của anh đã cùng sang Bangkok cổ vũ. "Nhớ lại, tôi vẫn còn thót tim khi đội Việt Nam lật ngược thế trận và giành chiến thắng", ông Ấp kể.
Dinh Bac anh 9

Ở các giải trẻ như U19 và U20, Đình Bắc mang áo đấu số 15. Tại giải U23 châu Á, anh chọn áo số 7 và đã tỏa sáng. Sau khi ghi bàn vào lưới U23 UAE hôm 17/1, tiền đạo trẻ đã ăn mừng "siu" theo phong cách của thần tượng Cristiano Ronaldo.
Dinh Bac anh 10

Món quà dễ thương từ fan cũng được Đình Bắc trưng bày ở nơi nổi bật trong nhà. Những lời chúc, từng chiếc sticker là sự ủng hộ tinh thần lớn lao giúp anh mạnh mẽ hơn trên con đường sự nghiệp.
Dinh Bac anh 11

Từng tấm huy chương, từng bức ảnh đánh dấu mốc trưởng thành của Đình Bắc. Ông Nguyễn Đình Ấp tâm sự ủng hộ con trai theo nghiệp bóng đá đồng nghĩa với chấp nhận quãng thời gian con thi đấu xa nhà kéo dài, đôi khi lần về thăm nhà chỉ vỏn vẹn một vài ngày. "Nhưng nhìn thấy con thỏa đam mê là hạnh phúc lớn nhất với người làm cha mẹ", ông bày tỏ.

