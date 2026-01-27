Cận cảnh góc đặc biệt nhất trong căn nhà của Đình Bắc ở Nghệ An

Bên trong căn nhà ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Nghệ An) ngập tràn tiếng cười nói của bà con hàng xóm, người hâm mộ đến chúc mừng và xin chữ ký của ngôi sao đội tuyển U23 Việt Nam. Nhiều người đi chặng đường xa đến tận nơi để được gặp gỡ tiền đạo sinh năm 2004. Trở về từ giải đấu châu lục, Đình Bắc lại là "con ngoan của xóm", thân thiện giao lưu và ký tặng mọi người.