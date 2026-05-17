Đình Bắc đá quả bóng đi khi bị tranh phạt đền

Tối 17/5, Nguyễn Đình Bắc và Alan Grafite gây tranh cãi trong chiến thắng 2-0 của CAHN trước Thanh Hóa.

Phút 86 trên sân Hàng Đẫy, khi trận đấu đang bế tắc, Đình Bắc có pha đi bóng đột phá vào vùng cấm và bị phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định V.League cho CAHN hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi bóng được đặt ở chấm 11m, bất ngờ xảy ra. Đình Bắc ôm bóng đứng chờ thực hiện. Nhưng Alan Grafite lập tức tiến tới, yêu cầu được thực hiện cú sút theo phân công từ ban huấn luyện.

Trong lúc trao đổi, Đình Bắc đá bóng ra xa và rời khỏi vị trí. Không khí trên sân trở nên căng thẳng trong vài phút khi nội bộ CAHN phải nhanh chóng xử lý tình huống.

Alan được chỉ định thực hiện penalty trước trận. Trong khi đó, Đình Bắc thời gian gần đây đảm nhận vai trò đá phạt đền thay thế khi Alan chấn thương. Vì vậy, sự "chồng vai" nhiệm vụ dẫn đến hiểu lầm trên sân.

Sau cùng, bóng vẫn được trao lại cho Alan. Tiền đạo người Brazil thực hiện cú sút thành công ở phút 88, mở tỷ số cho CAHN. Bàn thắng này trở thành bước ngoặt giúp đội bóng ngành công an giải tỏa áp lực và kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của trận đấu.

Sau tình huống tranh cãi, Đình Bắc nhanh chóng chủ động chạy đến chia vui cùng Alan. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của Đình Bắc không thể kéo dài lên con số 7.

Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 2-0, qua đó chính thức đăng quang V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu.