Cạm bẫy với Đình Bắc

  • Thứ hai, 4/5/2026 15:05 (GMT+7)
Trước lời mời mơ hồ từ Nhật Bản, Nguyễn Đình Bắc đứng trước lựa chọn then chốt giữa bứt phá sự nghiệp hay lặp lại những thất bại của lớp đàn anh.

Gần đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Nguyễn Đình Bắc đang được "đại gia" nào đó của Nhật Bản mời chào. Bỏ qua ràng buộc còn dài với CLB CAHN, chân sút này có nên xuất ngoại sau những thất bại như hiệu ứng domino của các đàn anh "mang chuông đi đánh xứ người" trong quá khứ?

Lời mời gọi từ Nhật Bản, nếu có, đặt Đình Bắc trước ngã rẽ lớn của sự nghiệp. Ở đó, chỉ một quyết định có thể mở ra bước ngoặt hoặc kéo theo những hệ lụy khó lường.

Những tấm gương soi chiếu

Đây không phải là lần đầu tiên thông tin Đình Bắc đi Nhật Bản được dựng lên một cách không có kiểm chứng. Trước đây, sau khi có vấn đề với Quảng Nam, việc tiền đạo trẻ này được "đội bóng nào đó" của Nhật Bản mời chào cũng xuất hiện với tần suất khá dày và chỉ lắng xuống khi anh chính thức đến đầu quân cho CLB CAHN.

Bây giờ, lúc tiền đạo người Nghệ An này thể hiện được khả năng chuyên môn, thông tin ấy lại tiếp tục xuất hiện thêm một lần nữa. Tất nhiên, không một ai xác thực thông tin và cũng không biết danh tính cụ thể của "đại gia nào đó" ở Nhật Bản.

Tất cả chỉ là truyền miệng rồi thành phẩm bằng những bài biết theo kiểu "nguồn tin riêng" nên thực hư của câu chuyện vẫn là mờ ảo khó định lượng. Giả sử thông tin Đình Bắc được đại gia của Nhật Bản đặt vấn đề là sự thật đi chăng nữa, thì liệu chân sút này có nên đi sang xứ mặt trời mọc?

Đình Bắc cần cân nhắc kỹ nếu nhận được lời mời từ Nhật Bản.

Nhìn lại quá khứ, hiếm có một cầu thủ nào của Việt Nam để lại dấu ấn ngay cả chỉ là một "phút huy hoàng rồi chợt tắt" ở những giải đấu có trình độ cao hơn V.League, ngoại trừ tiền đạo Lê Công Vinh.

Có thể thấy, nhiều cầu thủ từng được coi là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu… đều đến những nền bóng đá có trình độ và đẳng cấp vượt trội hơn để thử sức. Nhưng tất cả đều trở về trong sự lầm lủi và mang "thương tật" đầy mình và mất một thời gian dài sau đó mới gượng dậy được.

Trong số các cầu thủ chơi ở tuyến trên, chỉ có Công Vinh là để lại chút ít dấu ấn theo hình ảnh "phút lóe sáng". Nhưng cần biết rằng chân sút người Nghệ An sang Nhật vào thời điểm ở độ tuổi chín muồi nhất của sự nghiệp (tuổi 27) cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Với Văn Lâm, thủ môn này chỉ để lại dấu ấn ở Thai.League. Khi sang Nhật Bản, anh cũng chịu chung số phận dự bị để rồi cũng phải ra đi không kèn không trống.

Những bức tường khó vượt

Trở lại với Đình Bắc, chân sút này tạo được dấu ấn lớn ở giải U23 châu Á 2026. Ở V.League 2025/26, Đình Bắc gần đây mới thể hiện được năng lực như kỳ vọng. Nhưng dù sao, 8 bàn sau 5 trận đấu vừa qua cũng là màn giới thiệu năng lực, được coi như một "thỏi nam châm" không chỉ với các đội trong khu vực mà còn cả các đội châu lục để mắt đến.

Nhưng xem ra, chừng đó là chưa đủ để khẳng định rằng Đình Bắc đủ năng lực và bản lĩnh để khoác áo các CLB của Nhật Bản, hay cả giải hạng thấp hơn J.League. Trước đây khi những Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng… bắt đầu xuất ngoại, các nhà chuyên môn Việt Nam đều hồ hởi cho rằng những tài năng ấy sẽ để lại dấu ấn. Nhưng rút cuộc, kết quả như thế nào cũng rõ, không cần nhắc lại một cách chi tiết.

Công Phượng không thể ghi dấu ấn ở Nhật Bản.

Đình Bắc bây giờ ở tuổi 22. Độ tuổi giúp cho chân sút của CAHN có ưu điểm về thể lực. Nhưng về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, Đình Bắc cũng chỉ mới bắt đầu tích lũy, chưa đủ độ chín để thể hiện được sự tinh quái ở giải đấu có trình độ chuyên môn số 1 châu Á như J.League.

Cần biết rằng năng lực của các tiền đạo ở J.League, bao gồm cả các cầu thủ nội địa lẫn ngoại binh, là rất cao. Số tiền chuyển nhượng ít nhất vài triệu USD như một bảo chứng cho năng lực lính đánh thuê ấy. Chơi ở vị trí tiền đạo, Đình Bắc rõ ràng khó cạnh tranh một suất đá chính với những cầu thủ bạc triệu ấy.

Một khi có cơ hội ra sân, cầu thủ đang thuộc biên chế CAHN cũng khó vũng vẫy trước hệ thống phòng ngự có năng lực xuất sắc hơn rất nhiều so với các hậu vệ ở V.League, để có thể dễ dàng ghi 8 bàn như trong 5 trận vừa qua hay tả xung hữu đột mạnh mẽ như ở VCK U23 châu Á 2026.

Rõ ràng, không phải cứ có lời mời từ nước ngoài là tốt. Trước khi quyết định xuất ngoại (nếu có lời mời), Đình Bắc chắn chắn phải cân nhắc thiệt hơn để tránh rơi vào tình trạng lãng phí sự nghiệp như những đàn anh đã đi.

