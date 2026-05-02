Tối 2/5, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập công trong chiến thắng 2-0 của CAHN trước Hải Phòng thuộc vòng 21 V.League 2025/26.

Đình Bắc ghi bàn 5 trận liên tiếp ở V.League 2025/26.

Chân sút gốc Nghệ An trải qua trận thứ 5 liên tiếp ghi bàn ở V.League. Trước đó, anh lập cú đúp trận thắng Đà Nẵng 5-1, lập công trong trận hòa PVF-CAND 1-1, nổ súng trận thắng CA TP.HCM 3-0 và lập hat-trick trận thắng SLNA 4-2. Sau thời gian gần 500 ngày tịt ngòi, Đình Bắc bùng nổ dữ dội với 8 pha lập công trong 5 trận.

Trước đối thủ vừa tầm dù phải làm khách trên sân Lạch Tray, CAHN nhập cuộc đầy chủ động với thế trận tấn công dồn dập. Ngay từ những phút đầu, khung thành của Đình Triệu liên tục bị đặt trong tình trạng báo động bởi các pha dứt điểm từ xa lẫn những tình huống phối hợp tốc độ cao của đội khách.

Tuy nhiên, sau khoảng nửa thời gian hiệp một lép vế, Hải Phòng dần lấy lại sự cân bằng bằng lối chơi pressing tầm cao, khiến CAHN gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng. Đội bóng của HLV Polking buộc phải sử dụng nhiều đường chuyền dài, nhưng hiệu quả chưa thực sự rõ rệt.

Sau nhiều pha bỏ lỡ, cuối cùng CAHN cũng có bàn thắng mở tỉ số. Phút 32, sau pha phối hợp ăn ý với Quang Hải, Đình Bắc xử lý khéo léo, loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chân trái quyết đoán. Dù Đình Triệu chạm tay vào bóng, bàn thắng vẫn được ghi. Đó không chỉ là pha lập công mở tỷ số mà còn tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Đình Bắc.

Đình Bắc bùng nổ phong độ.

Bàn thắng như một lời khẳng định cho sự trưởng thành vượt bậc của chân sút sinh năm 2004. Đình Bắc giờ trở thành điểm tựa thực sự trên hàng công CAHN. Sự tự tin, lạnh lùng trong dứt điểm cùng khả năng chọn vị trí ngày càng hoàn thiện giúp anh liên tục nổ súng, nâng tổng số bàn thắng lên con số 8, chỉ còn kém Hoàng Hên đúng 1 bàn trong cuộc đua vua phá lưới nội.

Trước khi hiệp một khép lại, CAHN còn có thêm bàn thắng thứ 2 do công của Adou Minh. Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi đội khách vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi nhưng lại không thể ghi thêm bàn thắng.

Trong khi đó, Hải Phòng nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng đều không thắng được Nguyễn Filip. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội khách. CAHN giữ vững ngôi đầu với 54 điểm, nhiều hơn đội bám đuổi tận 12 điểm. Trong 6 trận gần nhất, thầy trò HLV Polking sở hữu tới 5 chiến thắng.

Ở các trận đấu cùng giờ, PVF-CAND hòa Hà Tĩnh với tỉ số 0-0, trong khi đó, Becamex TP.HCM cũng có trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa.

