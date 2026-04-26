Đình Bắc quá hay

Tối 26/4 (giờ Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick giúp CLB Công an Hà Nội đè bẹp Sông Lam Nghệ An với tỷ số 4-2 thuộc vòng 20 V.League 2025/26.

Chân sút gốc Nghệ An trải qua trận thứ 4 liên tiếp ghi bàn ở V.League. Trước đó, anh mở tài khoản ở V.League mùa này bằng cú đúp trận thắng Đà Nẵng 5-1, lập công trong trận hòa PVF-CAND 1-1 và nổ súng trận thắng CA TP.HCM 3-0. Sau thời gian gần 500 ngày tịt ngòi, Đình Bắc bùng nổ dữ dội với 7 pha lập công trong 4 trận.

Ở màn đối đầu đội bóng quê hương SLNA trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc sớm để lại dấu ấn. Ngay phút 19, anh băng vào dứt điểm chính xác sau đường căng ngang của đồng đội, mở tỷ số cho CAHN. Đáng chú ý, tiền đạo này thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ khi không ăn mừng.

Thế trận sau đó hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. CAHN liên tục gia tăng sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 33. Đình Bắc tận dụng đường chọc khe tinh tế để thoát xuống đối mặt, lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Phúc nâng tỷ số lên 3-0, dù SLNA kịp rút ngắn cách biệt xuống 1-3 từ chấm phạt đền do công của Michael Olaha.

Bước sang hiệp hai, Đình Bắc tiếp tục là tâm điểm. Phút 56, anh hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm chính xác trên chấm 11 m, sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định có lỗi trong vùng cấm. Màn trình diễn giúp anh kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng, đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ sau quãng thời gian dài im tiếng.

Trong phần còn lại của trận đấu, Olaha hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 83. Dù vậy, CAHN vẫn bảo toàn được chiến thắng 4-2. Sau 20 vòng, CAHN xây chắc ngôi đầu trên BXH V.League với 51 điểm, hơn đội bám đuổi 9 điểm.