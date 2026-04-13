Tình thế đảo ngược với Đình Bắc

Ba bàn trong 2 trận không chỉ giải cơn khát kéo dài 500 ngày, mà còn mở ra bước ngoặt cho Nguyễn Đình Bắc trên hành trình khẳng định bản thân.

Ba bàn thắng trong 2 trận liên tiếp là cột mốc mang ý nghĩa giải tỏa và tái khẳng định giá trị của Đình Bắc sau quãng thời gian dài chìm trong áp lực. Với một tiền đạo, việc ghi bàn vốn dĩ là nhiệm vụ hiển nhiên. Nhưng trong trường hợp của chân sút trẻ thuộc CAHN, mỗi pha lập công lại mang theo nhiều tầng ý nghĩa hơn thế.

Áp lực của Đình Bắc

Đình Bắc được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Từ tấm HCV SEA Games đến vị trí thứ 3 tại giải U23 châu Á, anh bước ra ánh sáng với kỳ vọng lớn lao.

Tuy nhiên, như quy luật khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, những gì thể hiện ở cấp độ trẻ chỉ là bước đệm. Sân chơi V.League, nơi không tồn tại ranh giới tuổi tác hay sự ưu ái, mới là thước đo thật sự cho năng lực và bản lĩnh.

Ở tuổi 21, Đình Bắc không còn là tài năng triển vọng theo nghĩa thuần túy. Anh đang ở giai đoạn bản lề của sự nghiệp khi mọi kỳ vọng bắt đầu chuyển hóa thành áp lực. Trên thế giới, không ít cầu thủ vươn tầm ở độ tuổi này, thậm chí trở thành trụ cột của những đội bóng lớn. Vì thế, việc Đình Bắc được kỳ vọng bùng nổ tại V.League là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thế nhưng, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Dù được HLV Mano Polking trao cơ hội tương đối đều đặn trong màu áo CAHN, từ vai trò tiền đạo cánh đến vị trí trung phong khi cần thiết, Đình Bắc vẫn không thể tìm thấy bàn thắng. Sự hiện diện của những ngoại binh chất lượng như Alan hay Artur phần nào làm giảm áp lực ghi bàn trực tiếp, nhưng đồng thời cũng đặt anh vào thế phải tận dụng tối đa cơ hội để khẳng định mình.

Gần 500 ngày tịt ngòi tại V.League là quãng thời gian đủ dài để biến niềm tin thành hoài nghi. Với một tiền đạo, đó không chỉ là câu chuyện phong độ, mà còn là gánh nặng tâm lý đè nặng lên từng pha xử lý. Mỗi cú dứt điểm hỏng, mỗi trận đấu trôi qua mà không ghi bàn đều khiến áp lực tăng lên theo cấp số nhân.

Tình thế đảo ngược

Bước ngoặt cuối cùng cũng đến ở vòng 17, khi CAHN chạm trán Đà Nẵng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 giúp đội nhà nắm chắc chiến thắng và giải phóng hoàn toàn tâm lý cho Đình Bắc. Khi rào cản lớn nhất được tháo bỏ, sự tự tin lập tức quay trở lại. Điều đó thể hiện rõ qua bàn thắng thứ 2 trong cùng trận đấu. Cú đúp mang đậm dấu ấn của sự thanh thoát và bản năng săn bàn.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì ở vòng đấu kế tiếp. Trước PVF-CAND, Đình Bắc một lần nữa ghi dấu ấn với bàn thắng quan trọng giúp CAHN tránh khỏi một thất bại muối mặt. Ba bàn sau 2 trận là con số mà chính anh và có lẽ nhiều người khác từng nghĩ là xa vời trong giai đoạn khủng hoảng trước đó.

Nhìn rộng hơn, sự trở lại của Đình Bắc không chỉ là tín hiệu tích cực cho cá nhân anh hay CLB CAHN. Trong bối cảnh nhiều tiền đạo nội như Tuấn Hải hay Tiến Linh đang gặp khó khăn về phong độ, việc một chân sút trẻ tìm lại cảm giác ghi bàn mang ý nghĩa lớn với cả hệ thống. Bóng đá Việt Nam luôn cần những làn gió mới, đặc biệt ở vị trí tiền đạo.

Đình Bắc được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố kế cận cho hàng công đội tuyển quốc gia trong các giải đấu lớn sắp tới như AFF Cup, Asian Cup hay xa hơn là vòng loại World Cup. Nhưng để biến kỳ vọng thành hiện thực, anh cần duy trì được sự ổn định. Ở đó, những bàn thắng vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu.

Hành trình phía trước còn dài và áp lực chắc chắn chưa biến mất. Tuy nhiên, với cú hích tinh thần từ 3 bàn thắng liên tiếp, Đình Bắc cho thấy anh đủ khả năng vượt qua nghịch cảnh. Nếu giữ được đà thăng tiến này, chân sút người Nghệ An có thể mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp.

Khi ấy, những kỳ vọng không còn là gánh nặng, mà trở thành động lực để Đình Bắc bứt phá.

