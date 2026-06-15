Romario: Không hiểu nhiều về bóng đá mới khen được Brazil

Huyền thoại bóng đá Brazil, Romario, có phát biểu gây tranh cãi liên quan đến màn trình diễn của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.

Romario chỉ trích nữ nhà báo.

Sự việc bắt nguồn từ chương trình bình luận trên kênh Caze TV sau trận hòa 1-1 của Brazil trước Morocco hôm 13/6. Nữ nhà báo Fernanda Gental đưa ra nhận định về màn trình diễn của "Selecao", cho rằng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chơi tốt hơn Morocco và xứng đáng giành được kết quả khả quan hơn.

Tuy nhiên, quan điểm này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Romario. Nhà vô địch World Cup 1994 cho rằng Morocco mới là đội thể hiện bộ mặt ấn tượng hơn trong trận đấu. Không chỉ phản biện về chuyên môn, Romario còn đưa ra phát biểu khá gay gắt nhắm vào nữ nhà báo.

“Fernanda, chỉ những người không hiểu nhiều về bóng đá mới nhận định như thế. Morocco đã chơi hay, kỹ thuật và tính tổ chức đều tốt hơn Brazil”, Romario thẳng thắn.

Phát biểu của cựu tiền đạo từng khoác áo Barcelona nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người đồng tình với đánh giá chuyên môn của ông về màn trình diễn của Morocco, đội bóng đã gây rất nhiều khó khăn cho Brazil trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng cách Romario phản ứng với nữ phóng viên là thiếu tôn trọng và không cần thiết.

Màn trình diễn của Brazil tại World Cup 2026 chưa đáp ứng kỳ vọng dù sở hữu dàn sao tên tuổi. Thầy trò HLV Ancelotti rõ ràng cần cải thiện lối chơi ở hai trận còn lại của vòng bảng.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.