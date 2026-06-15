Lý do tuyển thủ Thụy Điển xin lỗi khi sút tung lưới Tunisia

Yasin Ayari không ăn mừng bàn mở tỷ số cho Thụy Điển trước Tunisia, bởi phía sau là câu chuyện đặc biệt về nguồn cội.

Yasin Ayari không ăn mừng khi ghi bàn.

Trong trận ra quân gặp Tunisia ở bảng F sáng 15/6, Ayari mở tỷ số cho Thụy Điển ngay phút thứ 7 bằng một cú sút xa đẹp mắt. Đây không chỉ là bàn đầu tiên của anh tại World Cup mà còn là pha lập công giúp đội bóng Bắc Âu tạo đà cho chiến thắng 5-1 thuyết phục.

Tuy nhiên, Ayari không ăn mừng mà lặng lẽ giơ tay xin lỗi về phía khán đài. Thông thường, các cầu thủ thực hiện cử chỉ này khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ hoặc đội tuyển mà họ từng khoác áo. Nhưng trường hợp của Ayari lại hoàn toàn khác.

Dù sinh ra tại Solna, Thụy Điển và trưởng thành từ lò đào tạo AIK Stockholm, Ayari mang trong mình dòng máu Tunisia từ người cha Azzouz Ayari. Chính nguồn gốc gia đình khiến anh có mối liên hệ đặc biệt với đại diện Bắc Phi. Tiền vệ sinh năm 2003 từng cân nhắc khả năng khoác áo đội tuyển Tunisia. Tuy nhiên, dưới sự định hướng của gia đình, đặc biệt là người cha, Ayari quyết định chọn Thụy Điển và bắt đầu hành trình quốc tế cùng đội tuyển này từ năm 2023.

Do đó, khi ghi bàn vào lưới Tunisia trong trận đầu tiên của mình tại World Cup, Ayari chọn cách thể hiện sự tôn trọng với cội nguồn thay vì ăn mừng phấn khích. Hành động đẹp của anh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trận này, Ayari có màn trình diễn nổi bật nơi tuyến giữa, góp công lớn giúp Thụy Điển áp đảo Tunisia và giành trọn 3 điểm. Chính anh tiếp tục tung cú sút xa cực đẹp để ấn định chiến thắng 5-1 cho Thụy Điển.

Video bàn thắng đầu tiên của Thụy Điển tại World Cup 2026 Ayari mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, giúp đội bóng Bắc Âu sớm tạo lợi thế trong trận ra quân trước Tunisia tại khuôn khổ bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.