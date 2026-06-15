Đội bóng lạ lùng nhất World Cup 2026 thắng tưng bừng trận ra quân

Sáng 15/6, Thụy Điển gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Tunisia với tỷ số 5-1 thuộc bảng F World Cup 2026.

Thụy Điển thắng hủy diệt Tunisia ở trận ra quân World Cup 2026.

Từng gây ngạc nhiên khi giành vé dự World Cup 2026 dù không thắng nổi trận nào ở vòng loại chính thức, Thụy Điển tiếp tục khiến người hâm mộ phải nhắc đến mình bằng màn ra quân đầy ấn tượng. Đại diện Bắc Âu đánh bại Tunisia 5-1 để khởi đầu thuận lợi tại bảng F.

Trên sân Monterrey, đoàn quân của HLV Graham Potter nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 7, sức ép liên tục của Thụy Điển được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Sau tình huống bóng bật ra trước vòng cấm, Yasin Ayari tung cú sút đẹp mắt vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Tunisia cơ hội cản phá.

Có bàn thắng sớm, Thụy Điển càng chơi hưng phấn. Alexander Isak liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha bứt tốc nguy hiểm. Phút 30, tiền đạo đang khoác áo Liverpool tự mình tạo nên khác biệt khi đi bóng táo bạo trước khi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Tunisia không dễ dàng buông xuôi. Đại diện châu Phi vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối hiệp một và được đền đáp ở phút 43. Từ quả tạt bóng như đặt của Hannibal Mejbri bên cánh phải, Omar Rekik bật cao đánh đầu cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 59. Trong nỗ lực triển khai bóng từ phần sân nhà, hàng thủ Tunisia mắc sai lầm nghiêm trọng. Isak nhanh chóng cướp bóng rồi kiến tạo thuận lợi để Viktor Gyokeres dễ dàng đối mặt thủ môn trước ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thụy Điển.

Thụy Điển giành chiến thắng tưng bừng trước đối thủ không thủng lưới bàn nào ở vòng loại.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến những nỗ lực bất thành của Tunisia, trong khi đội bóng Bắc Âu kiểm soát tốt thế trận. Thậm chí ở những phút cuối, Thụy Điển còn đưa được bóng vào lưới Tunisia thêm 2 lần do công của Mattias Svanberg và Ayari. Trong đó, Ayari hoàn tất cú đúp sút xa đẹp mắt.

Chiến thắng trở nên đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình kỳ lạ đưa Thụy Điển đến World Cup 2026. Ở vòng loại khu vực châu Âu, họ không thắng bất kỳ trận nào và đứng cuối bảng. Thế nhưng nhờ cơ chế phân bổ suất play-off từ UEFA Nations League, đội bóng Bắc Âu vẫn có cơ hội đi tiếp.

Tận dụng "cánh cửa phụ" ấy, Thụy Điển lần lượt vượt qua Ukraine rồi Ba Lan ở vòng play-off để giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và ngay trong trận ra quân World Cup, Thụy Điển có màn khởi đầu như mơ.

Cần biết rằng Tunisia không để thua bàn nào trong 10 trận ở vòng loại châu Phi. Nhưng trước Thụy Điển, họ chỉ biết chịu trận. Sau lượt trận đầu tiên, Thụy Điển đứng đầu bảng F với 3 điểm. Trong khi đó, Nhật Bản và Hà Lan chia nhau 2 vị trí tiếp theo với 1 điểm.