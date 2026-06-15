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Thể thao World Cup 2026

Không thể cản cặp tiền đạo giá gần 200 triệu bảng

  • Thứ hai, 15/6/2026 11:28 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng 15/6, bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak góp công lớn giúp Thụy Điển đánh bại Tunisia với tỷ số 5-1 ở lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026.

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Ở lượt trận đầu tiên của tuyển Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026, thầy trò Graham Potter dễ dàng đánh bại Tunisia với tỷ số 5-1. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn tỏa sáng từ bộ đôi Gyokeres và Isak.
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Phút thứ 5, Gyokeres đưa ra lời cảnh báo đầu tiên. Tiền đạo của Arsenal thực hiện pha đột phá bên cánh trái, loại bỏ Ellyes Skhiri nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi vọt xà ngang.
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Phút thứ 7, trong bàn mở tỷ số của Thụy Điển, Gyokeres đóng vai trò then chốt. Sau khi Isak gây áp lực khiến thủ môn Tunisia băng ra lỗi, anh ập vào dứt điểm ngay. Dù cú sút bị hậu vệ đối phương chặn lại trên vạch vôi, bóng bật ra đúng tầm để Yasin Ayari sút xa ghi bàn.
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Phút 30, Gyokeres thể hiện khả năng làm tường đẳng cấp khi đón đường chuyền dài bằng ngực, rồi thực hiện pha chuyền bóng thuận lợi cho Isak. Tiền đạo của Liverpool bứt tốc bên hành lang trái, ngoặt bóng vào trung lộ và tung cú sút chìm đánh bại thủ thành Chamakh.
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Phút 40, Gyokeres suýt chút nữa có bàn thắng cho riêng mình trong hiệp một sau quả tạt của Bernhardsson, tuy nhiên, pha băng vào dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
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Phút 59, Isak thực hiện pha áp sát tầm cao cực nhanh, cướp bóng ngay trong chân đội trưởng Skhiri trước vùng cấm Tunisia. Thay vì dứt điểm ngay, anh chơi bóng đồng đội khi chuyền ngang để Gyokeres sút tung lưới đối phương.
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Phút 66, Gyokeres liên tục uy hiếp khung thành Tunisia. Anh có một tình huống dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm đi chệch mục tiêu và một pha băng cắt hụt sau đường căng ngang của Bergvall.
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Phút 84, Isak khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng pha kiến tạo thứ hai. Anh thực hiện cú giật gót điệu nghệ trong vòng vây hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho Mattias Svanberg dứt điểm tung lưới Tunisia.
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Alexander Isak chia vui cùng người hâm mộ Thụy Điển. Đây là màn trở lại ấn tượng của anh sau một mùa giải gây thất vọng tại Liverpool.
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Cả hai tiền đạo đều góp dấu giày vào tất cả các bàn thắng của Thụy Điển. Isak kết thúc trận đấu với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, Gyokeres đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và gián tiếp tạo ra bàn mở tỷ số.
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