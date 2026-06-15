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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ ghi bàn sau 18 giây ngơ ngác vì trọng tài

  • Thứ hai, 15/6/2026 11:30 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sáng 15/6, Mattias Svanberg chỉ mất 18 giây sau khi vào sân để lập cột mốc lịch sử World Cup và góp công vào chiến thắng đậm 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia.

Svanberg (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng đậm 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia ở bảng F, HLV Graham Potter quyết định tung Svanberg vào sân ở những phút cuối khi đội nhà đang dẫn 3-1. Tiền vệ 27 tuổi lập tức để lại dấu ấn.

Chỉ ít giây sau khi xuất hiện trên sân, Svanberg lao vào vùng cấm, đón đường căng ngang của Alexander Isak rồi dứt điểm tung lưới Tunisia. Tuy nhiên, niềm vui của anh nhanh chóng bị gián đoạn khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Quyết định khiến các cầu thủ Thụy Điển phản ứng bởi tình huống diễn ra ở tốc độ rất cao. Sau đó, tổ VAR vào cuộc và phát hiện một chi tiết quan trọng là tiền đạo Isak có pha chạm bóng rất nhẹ trước khi bóng đến vị trí của Svanberg. Chính pha xử lý này khiến cầu thủ ghi bàn không còn ở thế việt vị, đồng nghĩa bàn thắng được công nhận.

Sau khi xem xét kỹ tình huống, trọng tài thay đổi quyết định ban đầu và xác nhận bàn thắng hợp lệ. Đáng chú ý, Svanberg ban đầu không hiểu thông báo của trọng tài bằng tiếng Anh. Cầu thủ này phải mất vài giây mới nhận ra và bắt đầu ăn mừng, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử World Cup.

Tiền vệ sinh năm 1999 chỉ mất 18 giây từ khi được tung vào sân để lập công, trở thành cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup. Đây cũng là bàn đầu tiên của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kỷ lục hiện tại là 16 giây do Richard Morales nắm giữ. Tại World Cup 2002, cựu tiền đạo này ghi bàn cho Uruguay trong trận hòa Senegal 3-3 ở vòng bảng diễn ra tại Hàn Quốc - Nhật Bản.

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