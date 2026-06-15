Amad Diallo đi vào lịch sử World Cup

Tuy nhiên, khi tất cả đã nghĩ tới một kết quả hòa không bàn thắng, Amad Diallo lại lên tiếng đúng vào thời khắc quyết định. Phút 90, từ pha dâng cao hỗ trợ tấn công của Wilfried Singo, bóng được đưa đến vị trí của Diallo ngay trước vùng cấm.