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Thể thao World Cup 2026

Amad Diallo đi vào lịch sử World Cup

  • Thứ hai, 15/6/2026 09:44 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Amad Diallo ghi bàn ở phút 90, giúp Bờ Biển Ngà hạ Ecuador 1-0, đồng thời lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất nước này ghi bàn tại World Cup.

Video cầu thủ MU ghi bàn ở World Cup 2026 Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.
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Amad Diallo tiếp tục khẳng định vai trò ngôi sao mới của bóng đá Bờ Biển Ngà khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội nhà đánh bại Ecuador 1-0 trong trận ra quân bảng E World Cup 2026.
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Trên sân Philadelphia, Ecuador nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng nghìn người hâm mộ. Sắc vàng phủ kín các khán đài, biến bầu không khí tại thành phố nước Mỹ trở nên chẳng khác nào một trận đấu trên sân nhà của đại diện Nam Mỹ.
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Tuy nhiên, khi tất cả đã nghĩ tới một kết quả hòa không bàn thắng, Amad Diallo lại lên tiếng đúng vào thời khắc quyết định. Phút 90, từ pha dâng cao hỗ trợ tấn công của Wilfried Singo, bóng được đưa đến vị trí của Diallo ngay trước vùng cấm.
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Ngôi sao thuộc biên chế MU chỉ cần một nhịp xử lý để loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ thành Ecuador và mang về chiến thắng nghẹt thở cho "Những chú voi".
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Bàn thắng quý giá không chỉ giúp Bờ Biển Ngà giành trọn 3 điểm mà còn chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của Ecuador. Kết quả này cũng đưa đại diện châu Phi cân bằng điểm số với tuyển Đức ở ngôi đầu bảng E sau khi "Cỗ xe tăng" đè bẹp Curacao 7-1 ở trận đấu trước đó.
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Ngôi sao 23 tuổi tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia khi ghi 6 bàn kể từ tháng 10 năm ngoái, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Bờ Biển Ngà nào trong cùng giai đoạn.
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Với pha lập công vào lưới Ecuador, Diallo còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất của Bờ Biển Ngà từng ghi bàn tại World Cup khi mới 23 tuổi 11 tháng.
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Không chỉ ghi bàn quyết định, Diallo còn tạo ra màn trình diễn xuất sắc về mặt cá nhân. Dù chỉ thi đấu 34 phút, anh thực hiện thành công 5 pha rê bóng, nhiều nhất trận đấu.

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Chiến thắng của Bờ Biển Ngà càng trở nên đáng giá khi Ecuador mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

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Niềm vui vỡ òa của cổ động viên Bờ Biển Ngà trên khán đài sau khi Diallo ghi bàn.
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Trái ngược là hình ảnh thất vọng của CĐV Ecuador khi phải chịu bàn thua ở những phút cuối.

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Minh Nghi

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