'Món quà' của Amorim dành cho MU?

MU có thể sớm tái ngộ HLV Ruben Amorim trong hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận lời dẫn dắt AC Milan.

Amorim có thể dẫn dắt Milan đối đầu MU.

Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Amorim đang ở rất gần "ghế nóng" tại AC Milan khi được xem là ứng viên sáng giá thay thế HLV Massimiliano Allegri. Nếu thương vụ hoàn tất, nhà cầm quân 41 tuổi sẽ có màn tái xuất đáng chú ý chỉ 6 tháng sau khi bị MU sa thải.

Số phận trớ trêu có thể khiến Amorim đối đầu đội bóng cũ ngay trong hè này. Theo lịch giao hữu trước mùa giải, MU sẽ chạm trán AC Milan tại Ba Lan vào ngày 15/8. Đây là cơ hội đầu tiên để Amorim gặp lại nhiều học trò cũ ở "Quỷ đỏ".

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, việc Amorim nhận công việc mới còn có thể giúp MU giảm bớt gánh nặng tài chính. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford được cho đã phải chi khoảng 16 triệu bảng bồi thường sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân này. Tuy nhiên, một phần trong thỏa thuận bồi thường có điều khoản hạ thấp bồi thường nếu Amorim tìm được công việc mới trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, khoản tiền MU phải thanh toán cho Amorim có thể được cắt giảm đáng kể.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời Old Trafford hồi tháng 1 sau chuỗi thành tích nghèo nàn. Ông chỉ có tỷ lệ thắng 38%, thấp nhất trong số các HLV chính thức của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Bên cạnh đó, mối quan hệ căng thẳng với thượng tầng CLB cũng là nguyên nhân khiến ông mất ghế.

Điều khiến không ít CĐV tiếc nuối là Amorim chưa từng công khai gửi lời chia tay hay cảm ơn người hâm mộ sau khi rời Old Trafford, dù ông vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể trong quãng thời gian khó khăn nhất.