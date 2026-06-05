Tiết lộ của Dalot về việc Amorim ra đi

Diogo Dalot thừa nhận muốn Ruben Amorim tiếp tục gắn bó với Manchester United thay vì bị sa thải giữa mùa giải.

Amorim có thời gian tại vị ngắn hơn so với kỳ vọng.

Dù chỉ dẫn dắt Manchester United hơn một năm, Ruben Amorim vẫn để lại dấu ấn đáng kể trong mắt nhiều cầu thủ tại Old Trafford.

Mới đây, Diogo Dalot dành những lời đánh giá tích cực cho người thầy đồng hương khi nhìn lại quãng thời gian làm việc cùng nhau. Chia sẻ với Sport TV, hậu vệ của Manchester United cho biết anh tiếc nuối khi Amorim phải rời đội bóng vào tháng 1/2026. Dalot khẳng định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một HLV giỏi và xứng đáng có thêm thời gian để triển khai dự án của mình.

“Rõ ràng tôi muốn ông ấy ở lại và giành thêm nhiều chiến thắng”, Dalot nói.

Amorim đến Old Trafford vào cuối năm 2024 với kỳ vọng đưa Manchester United trở lại nhóm cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. Sau 63 trận trên mọi đấu trường, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ giành 25 chiến thắng, hòa 16 và thua 22 trận, đạt trung bình 1,43 điểm mỗi trận.

Dù thành tích chuyên môn chưa đáp ứng kỳ vọng, Dalot cho rằng những đóng góp của Amorim vượt xa những gì thể hiện trên bảng tỷ số.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha tiết lộ cựu HLV Sporting đã nỗ lực thay đổi nhiều vấn đề trong nội bộ đội bóng, từ cách vận hành đến môi trường làm việc mỗi ngày.

Theo Dalot, Amorim là một trong những HLV có ảnh hưởng lớn nhất kể từ khi anh gia nhập Manchester United. Hậu vệ 27 tuổi nhấn mạnh nhiều thay đổi quan trọng đã được thực hiện phía sau hậu trường, dù phần lớn người hâm mộ không thể nhìn thấy.

Dù nhiệm kỳ tại Old Trafford kết thúc sớm hơn dự kiến, những chia sẻ từ Dalot cho thấy Amorim vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ phòng thay đồ Manchester United, bất chấp kết quả không như mong đợi trên sân cỏ.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD