AC Milan trao cơ hội làm lại cho Amorim

AC Milan có thể trở thành bến đỗ tiếp theo của Ruben Amorim, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm cơ hội làm lại sau thời gian đáng quên tại MU.

HLV Ruben Amorim sắp tái xuất?

Theo nhà báo Matteo Moretto, Ruben Amorim đang trực tiếp liên hệ với AC Milan và có thể trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng của đội bóng áo sọc đỏ đen trong thời gian tới.

Amorim từng được kỳ vọng mở ra chu kỳ mới tại Old Trafford nhờ dấu ấn chiến thuật để lại ở Sporting Lisbon. Tuy nhiên, thực tế tại Anh diễn ra hoàn toàn khác. Nhà cầm quân sinh năm 1985 gặp khó trong việc áp đặt triết lý bóng đá, đồng thời không thể giúp MU duy trì sự ổn định về kết quả.

Dưới thời Amorim, đội chủ sân Old Trafford liên tục đối mặt với áp lực từ truyền thông và người hâm mộ khi phong độ thiếu thuyết phục kéo dài. Những vấn đề về nhân sự, sự thích nghi của các cầu thủ với hệ thống chiến thuật mới cùng kết quả không như kỳ vọng khiến dự án nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Việc AC Milan cân nhắc bổ nhiệm Amorim cho thấy tên tuổi của ông vẫn nhận được sự đánh giá cao tại châu Âu. Trước khi sang Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha gây tiếng vang lớn khi giúp Sporting CP phá vỡ thế thống trị của các ông lớn tại giải quốc nội, đồng thời xây dựng lối chơi hiện đại, giàu năng lượng.

Với AC Milan, đội bóng đang tìm kiếm một hướng đi mới sau mùa giải nhiều biến động. Kinh nghiệm làm việc ở môi trường áp lực cao như Premier League có thể trở thành điểm cộng dành cho Amorim trong quá trình đàm phán.

Hiện tại, các cuộc trao đổi giữa đôi bên được cho là vẫn diễn ra. Nếu đạt được thỏa thuận, Serie A có thể trở thành bến đỗ giúp Amorim làm mới sự nghiệp và chứng minh rằng thất bại tại Manchester United không phải dấu chấm hết cho một trong những HLV trẻ từng được đánh giá cao nhất châu Âu.

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