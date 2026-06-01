Real Madrid công bố tân thuyền trưởng

Rạng sáng 12/6, Jose Mourinho hoàn tất thủ tục để trở lại ghế nóng tại Bernabeu.

Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid sau 13 năm.

"Trong buổi họp do Chủ tịch Florentino Perez chủ trì vào ngày 11/6, ban lãnh đạo Real Madrid đã thống nhất bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên đội một trong ba mùa giải tiếp theo, hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2029. Mourinho sẽ chính thức làm việc vào ngày 13/7, thời điểm CLB bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải", trang chủ Real Madrid thông báo.

Real Madrid đã chấp nhận trả 15 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng để đưa Mourinho rời Benfica. Khoản tiền này giúp Mourinho trở thành HLV có phí đền bù cao nhất lịch sử Real Madrid. Trên bình diện bóng đá thế giới, chỉ 3 thương vụ HLV đạt giá trị cao hơn. Đó là Julian Nagelsmann chuyển đến Bayern hay Graham Potter và Andre Villas-Boas tới Chelsea.

Trước đó, Real Madrid xác nhận chia tay HLV Alvaro Arbeloa sau vỏn vẹn 5 tháng cầm quân. Mùa giải trắng tay cùng những bất đồng trong phòng thay đồ được xem là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Khác với người tiền nhiệm, Mourinho được cho là sẽ nắm quyền lực lớn hơn đáng kể tại Bernabeu. Theo nhiều nguồn tin, trong các cuộc đàm phán với Chủ tịch Florentino Perez, "Người đặc biệt" đưa ra danh sách 10 yêu cầu nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết đội bóng.

Việc Mourinho trở lại thực chất được Perez hé lộ từ trước trong chiến dịch tái tranh cử chức Chủ tịch Real Madrid. Sau khi giành chiến thắng với 65% số phiếu bầu, ông nhanh chóng xúc tiến những bước cuối cùng để đưa chiến lược gia đồng hương trở lại sân Bernabeu.