Olise khiến CĐV Brazil phẫn nộ

Tiền vệ người Pháp Michael Olise vừa có phát biểu gây tranh cãi liên quan đến đội tuyển Brazil.

Olise chọc giận CĐV Brazil. Ảnh: Reuters.

Trong một thử thách trực tuyến đang lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao của Bayern Munich được yêu cầu lựa chọn cầu thủ hay nhất hiện tại của một số đội tuyển hàng đầu thế giới. Olise nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho nhiều quốc gia.

Cụ thể, tiền vệ này chọn Harry Kane là ngôi sao số một của tuyển Anh, Joshua Kimmich đại diện cho Đức, Lamine Yamal của Tây Ban Nha, Lionel Messi của Argentina và Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất của Brazil, Olise lại khiến nhiều người bất ngờ khi đáp ngắn gọn: "Tôi không biết". Câu trả lời này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ Brazil.

Olise vướng tranh cãi trước World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Nhiều cổ động viên cho rằng Olise đã thiếu sự tôn trọng đối với một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Brazil vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu nổi bật tại châu Âu như Vinicius Junior hay Raphinha.

Phản ứng từ phía đội tuyển Brazil cũng xuất hiện rất nhanh. Tiền vệ Bruno Guimaraes khẳng định "Selecao" vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp đang tỏa sáng trong màu áo các CLB hàng đầu thế giới. Ngôi sao của Newcastle nhấn mạnh rằng Brazil xứng đáng nhận được sự tôn trọng, đồng thời nhắc lại thành tích vô địch World Cup kỷ lục với 5 lần đăng quang.

Guimaraes cũng gửi lời cảnh báo tới các đối thủ khi cho rằng Brazil đang bị đánh giá thấp, tương tự trường hợp của Argentina trước World Cup 2022. Theo anh, điều đó hoàn toàn có thể trở thành động lực để "Selecao" tạo nên một chiến dịch thành công tại World Cup 2026.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.