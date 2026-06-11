Rodrygo giờ ra sao?

Rodrygo trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp khi vừa phải chiến đấu với chấn thương nặng, vừa đối mặt tương lai bất định tại Real Madrid.

Rodrygo có thể trở lại vào đầu năm 2027.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, quá trình hồi phục của tiền đạo người Brazil sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) gặp phải hồi tháng 4 đang diễn ra đúng kế hoạch. Đây là tín hiệu tích cực đối với cầu thủ 25 tuổi sau cú sốc khiến anh phải nói lời chia tay World Cup 2026.

Chấn thương nghiêm trọng buộc Rodrygo ngồi ngoài trong phần còn lại của năm 2026. Các chuyên gia y tế dự đoán thời gian hồi phục có thể kéo dài từ 6 đến 7 tháng, đồng nghĩa ngôi sao người Brazil khả năng chỉ có thể tái xuất vào những tháng đầu năm 2027.

Dù đối mặt quãng thời gian dài xa sân cỏ, Rodrygo vẫn giữ tinh thần lạc quan. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết quá trình điều trị và phục hồi chức năng diễn ra thuận lợi, chưa ghi nhận bất kỳ biến chứng hay trở ngại nào. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp cầu thủ sinh năm 2001 hướng tới màn trở lại với phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, khó khăn của Rodrygo không chỉ nằm ở vấn đề thể trạng, bởi tương lai tại sân Santiago Bernabeu trở nên cực kỳ khó đoán. Ban huấn luyện mới của Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho đang tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ lực lượng.

Trong danh sách cầu thủ có thể bị thanh lý hoặc không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, Rodrygo là cái tên gây bất ngờ nhất. Khi bình phục hoàn toàn, ngôi sao người Brazil có thể phải đối mặt với cuộc chiến mới. Đó là giành lại vị trí ở Real Madrid hoặc tìm kiếm bến đỗ phù hợp cho tương lai.