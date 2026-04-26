Khó cho tuyển Brazil

Brazil liên tiếp tổn thất lực lượng khi Militão, Vitor Roque và Rodrygo chấn thương, đẩy HLV Carlo Ancelotti vào thế khó trước World Cup 2026.

HLV Carlo Ancelotti đang đối mặt bài toán nhân sự nan giải chỉ ít tuần trước FIFA World Cup 2026.

Tổn thất mới nhất đến từ Éder Militão. Trung vệ của Real Madrid tái phát chấn thương gân kheo và được xác định nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng, đồng nghĩa lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là cú sốc lớn với tuyển Brazil bởi Militão được xem là chốt chặn hàng đầu nơi hàng thủ. Sau quãng thời gian dài điều trị, cầu thủ 28 tuổi vừa trở lại sân cỏ thì tiếp tục gặp vận đen.

Không chỉ Militão, danh sách vắng mặt của Brazil còn có Vitor Roque và Rodrygo Goes.

Vitor Roque phải phẫu thuật và dự kiến nghỉ 2 tháng. Dù không chắc suất đá chính, tiền đạo này vẫn là phương án dự phòng quan trọng trên hàng công.

Trong khi đó, Rodrygo cũng gặp vấn đề thể trạng, khiến lựa chọn của Ancelotti ở tuyến trên bị thu hẹp đáng kể.

Trường hợp của Estêvão vẫn để ngỏ. Tài năng trẻ này còn cơ hội góp mặt, nhưng quá trình hồi phục phụ thuộc vào việc Chelsea và Liên đoàn bóng đá Brazil thống nhất kế hoạch điều trị.

CLB muốn cầu thủ phục hồi tại London, còn phía Estêvão mong muốn trở lại Brazil.

Ở vị trí thủ môn, Alisson Becker đã có tín hiệu tích cực sau chấn thương. Tuy nhiên, người gác đền của Liverpool được cho là sẽ tránh mọi rủi ro không cần thiết để giữ thể trạng tốt nhất cho World Cup.

Những vấn đề lực lượng khiến Ancelotti buộc phải liên tục thử nghiệm đội hình.

Trong loạt trận giao hữu gần nhất gặp Pháp và Croatia, Brazil chưa tạo được sự yên tâm, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Brazil cần nhanh chóng ổn định nhân sự và lối chơi nếu muốn bước vào World Cup với vị thế ứng viên vô địch.

Với Ancelotti, thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cấp đội tuyển có lẽ đã bắt đầu ngay từ trước giờ bóng lăn.