Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Ancelotti bóc trần bóng đá Italy

  • Thứ bảy, 18/4/2026 05:41 (GMT+7)
HLV Carlo Ancelotti kêu gọi tuyển Italy cần quay trở lại bản sắc phòng ngự trứ danh, vốn là nền tảng giúp họ trở thành thế lực đáng sợ của bóng đá thế giới.

HLV Ancelotti không ngần ngại cảnh báo về hướng đi sai lệch của bóng đá Italy. Theo chiến lược gia hiện dẫn dắt tuyển Brazil, việc chạy theo xu hướng chiến thuật hiện đại khiến "Azzurri" đánh mất chính mình, kéo theo thất bại thứ 3 liên tiếp trong hành trình giành vé dự World Cup.

Ông cho rằng Serie A không còn sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, yếu tố từng làm nên thương hiệu. Việc cố gắng áp dụng lối chơi pressing tầm cao, kèm người quyết liệt như các nền bóng đá khác khiến hệ thống chiến thuật truyền thống bị phá vỡ.

"Serie A mất đi sự vững chắc nơi hàng thủ. Chúng ta vốn thiếu tài năng ở nhiều vị trí, nhưng việc quá chú trọng vào kiểm soát chiến thuật lại làm biến dạng bản sắc vốn có", HLV Ancelotti chia sẻ.

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định những trận cầu nhiều bàn thắng tại châu Âu không hẳn phản ánh chất lượng tấn công, mà phần lớn đến từ sai lầm phòng ngự. Theo ông, lối chơi áp sát liên tục và triển khai bóng từ tuyến dưới tiềm ẩn rủi ro lớn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng phải trả giá ngay lập tức.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chiến thuật, Ancelotti còn nhấn mạnh sự sa sút về tốc độ và cường độ thi đấu của Serie A so với các giải hàng đầu châu Âu. Đồng thời, sức hấp dẫn của giải đấu suy giảm khi không còn thu hút được những ngôi sao hàng đầu thế giới như trước.

Sau khi lỡ hẹn với World Cup 2026, Italy sẽ bước vào chiến dịch Nations League với áp lực rất lớn. Các cuộc đối đầu với Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 tới được xem là cơ hội để "Azzurri" chứng minh sự hồi sinh, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự.

Minh Nghi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý