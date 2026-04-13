FIFA có thể trao cho Italy cơ hội dự World Cup 2026

Cánh cửa góp mặt ở World Cup 2026 bất ngờ hé mở với Italy khi FIFA tính tới kịch bản khẩn cấp liên quan đến khả năng rút lui của tuyển Iran.

Theo Goal, tình hình bất ổn khiến suất tham dự của Iran trở nên khó đoán, dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội bóng châu Á vẫn góp mặt. Iran được xếp vào bảng đấu cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand, với lịch thi đấu trải dài tại nhiều địa điểm ở Mỹ.

Tuy nhiên, việc FIFA từ chối dời địa điểm thi đấu khỏi lãnh thổ Mỹ có thể đẩy Iran vào thế buộc phải rút lui, tạo ra tình huống khó xử ngay trước thềm giải đấu. Trước viễn cảnh đó, FIFA được cho là sớm chuẩn bị phương án chữa cháy.

Khi ấy, FIFA cân nhắc tạo ra một vòng play-off đặc biệt, quy tụ 4 đội tuyển không vượt qua vòng loại gồm 2 đại diện châu Âu và 2 đội châu Á. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để xác định suất thay thế nếu Iran chính thức rút lui.

Trong kịch bản này, Italy nổi lên như ứng viên hàng đầu cho suất của châu Âu nhờ thứ hạng cao trên BXH FIFA. Đội bóng áo thiên thanh trước đó gây thất vọng khi thua Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở trận play-off, qua đó lỡ hẹn kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp.

Thất bại kéo theo hàng loạt hệ lụy, từ việc HLV Gennaro Gattuso rời ghế đến biến động ở thượng tầng. Dù vậy, cánh cửa hy vọng chưa hoàn toàn khép lại. Nếu kịch bản hiếm có xảy ra, World Cup 2026 có thể chứng kiến bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội hồi sinh cho Italy ngay phút chót.

Ở châu Á, UAE cũng có thể góp mặt ở vòng play-off đặc biệt.

