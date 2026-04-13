FIFA có thể trao cho Italy cơ hội dự World Cup 2026

  • Thứ hai, 13/4/2026 08:50 (GMT+7)
Cánh cửa góp mặt ở World Cup 2026 bất ngờ hé mở với Italy khi FIFA tính tới kịch bản khẩn cấp liên quan đến khả năng rút lui của tuyển Iran.

Theo Goal, tình hình bất ổn khiến suất tham dự của Iran trở nên khó đoán, dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội bóng châu Á vẫn góp mặt. Iran được xếp vào bảng đấu cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand, với lịch thi đấu trải dài tại nhiều địa điểm ở Mỹ.

Tuy nhiên, việc FIFA từ chối dời địa điểm thi đấu khỏi lãnh thổ Mỹ có thể đẩy Iran vào thế buộc phải rút lui, tạo ra tình huống khó xử ngay trước thềm giải đấu. Trước viễn cảnh đó, FIFA được cho là sớm chuẩn bị phương án chữa cháy.

Khi ấy, FIFA cân nhắc tạo ra một vòng play-off đặc biệt, quy tụ 4 đội tuyển không vượt qua vòng loại gồm 2 đại diện châu Âu và 2 đội châu Á. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để xác định suất thay thế nếu Iran chính thức rút lui.

Trong kịch bản này, Italy nổi lên như ứng viên hàng đầu cho suất của châu Âu nhờ thứ hạng cao trên BXH FIFA. Đội bóng áo thiên thanh trước đó gây thất vọng khi thua Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở trận play-off, qua đó lỡ hẹn kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp.

Thất bại kéo theo hàng loạt hệ lụy, từ việc HLV Gennaro Gattuso rời ghế đến biến động ở thượng tầng. Dù vậy, cánh cửa hy vọng chưa hoàn toàn khép lại. Nếu kịch bản hiếm có xảy ra, World Cup 2026 có thể chứng kiến bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội hồi sinh cho Italy ngay phút chót.

Ở châu Á, UAE cũng có thể góp mặt ở vòng play-off đặc biệt.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

