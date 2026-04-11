Tây Ban Nha định nghĩa lại quyền lực, Italy tụt lại phía sau

Một kỷ nguyên mới của bóng đá châu Âu đang hình thành, nơi triết lý Tây Ban Nha trở thành chuẩn mực còn Italy dần đánh mất vị thế.

Luis Enrique đang giúp PSG bay cao.

Có một hình ảnh giàu tính ẩn dụ trong cách cựu hậu vệ tuyển Đức, Philipp Lahm mô tả lối chơi kèm người: “Theo đối thủ vào tận nhà vệ sinh”. Đó từng là biểu tượng của sự quyết liệt, của tinh thần không khoan nhượng. Nhưng trong bóng đá hiện đại, chi tiết ấy lại gợi ra một vấn đề lớn hơn: sự lỗi thời.

Không phải ngẫu nhiên Lahm nhắc lại điều này vào thời điểm việc kèm người đang có dấu hiệu trở lại. Thành công của Atalanta tại Europa League 2024 từng khiến nhiều đội bóng tin rằng đây là con đường ngắn nhất để tạo khác biệt. Áp sát, bóp nghẹt, phá vỡ nhịp chơi đối thủ. Nghe có vẻ hợp lý. Song, Champions League là một câu chuyện khác.

Khi Atalanta bước vào vòng knock-out và đối đầu Bayern Munich, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Không gian bị kéo giãn, hệ thống mất liên kết, và những khoảng trống xuất hiện ở khắp nơi. Bayern không cần làm điều gì quá phức tạp. Họ chỉ cần tận dụng không gian. Kết quả là cơn mưa bàn thắng, một trong những cặp đấu chênh lệch nhất ở vòng loại trực tiếp.

Đó không phải tai nạn. Đó là giới hạn của một tư duy.

Bản sắc và sức mạnh hệ thống

Trong khi một số nền bóng đá tìm cách quay lại với những giá trị cũ, Tây Ban Nha lại kiên định với con đường của họ. Không phải kèm người, mà là kiểm soát không gian. Không phải phản ứng, mà là chủ động định hình trận đấu.

Các đội bóng La Liga không chạy theo đối thủ. Họ giữ cấu trúc, duy trì vị trí và buộc đối thủ phải di chuyển theo ý mình. Hệ thống của họ dựa trên sự phối hợp liên tục, nơi mỗi cầu thủ hiểu rõ vai trò và thời điểm can thiệp. Khi cần, họ mới bước vào những pha tranh chấp cá nhân. Nhưng đó chỉ là điểm kết thúc của một quá trình tổ chức, không phải điểm khởi đầu.

Cách tiếp cận này đòi hỏi nhiều hơn. Tư duy, kỷ luật, khả năng đọc trận đấu. Nhưng khi vận hành trơn tru, nó tạo ra sự ổn định mà kèm người không thể mang lại.

Lahm cho rằng bóng đá Tây Ban Nha đang vượt phần còn lại.

Thành tích là minh chứng rõ ràng nhất. 24 danh hiệu châu Âu trong thế kỷ 21 thuộc về các CLB Tây Ban Nha, vượt xa phần còn lại. Trong 12 năm gần nhất, Champions League có tới 7 lần được nâng cao bởi đại diện La Liga. Mùa giải này, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid tiếp tục góp mặt ở tứ kết.

Đó không còn là sự thống trị mang tính chu kỳ. Đó là một hệ sinh thái.

Ảnh hưởng của Tây Ban Nha lan rộng ra toàn châu Âu. Mikel Arteta tại Arsenal hay Luis Enrique tại PSG đều mang trong mình DNA từ triết lý của Pep Guardiola. Họ không sao chép hoàn toàn, nhưng cùng chia sẻ một nguyên tắc: kiểm soát trận đấu thông qua cấu trúc.

Ngay cả những thành công gần đây của bóng đá châu Âu cũng ít nhiều mang dấu ấn đó. Xabi Alonso từng chấm dứt sự thống trị của Bayern tại Bundesliga. Unai Emery liên tục đưa các đội bóng tầm trung vươn xa ở đấu trường châu lục. Cesc Fabregas đang tạo ra những thay đổi đáng chú ý tại Serie A.

Không phải ngẫu nhiên khi các HLV Tây Ban Nha chiếm số lượng áp đảo ở các vòng knock-out. Họ không chỉ mang theo chiến thuật. Họ mang theo một hệ tư tưởng.

Italy và nguy cơ bị bỏ lại

Ở chiều ngược lại, Italy đang đối mặt với một thực tế khó chối bỏ. Không có đại diện nào vào tứ kết Champions League mùa này. Đội tuyển quốc gia vắng mặt tại World Cup ba kỳ liên tiếp. Những con số ấy không phải ngẫu nhiên.

Bóng đá Italy từng là chuẩn mực của tổ chức và phòng ngự. Nhưng khi thế giới chuyển sang tốc độ, không gian và khả năng kiểm soát, họ lại chậm thích nghi. Lối chơi thiên về kèm người và phản ứng khiến họ gặp khó trước những đội bóng biết cách kéo giãn cấu trúc.

Bóng đá Italy đang tụt hậu.

Vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật. Đó còn là cường độ, sự chủ động và khả năng đổi mới. Khi những yếu tố này không còn, lợi thế truyền thống cũng dần biến mất.

Điều đáng lo là dấu hiệu tương tự đang xuất hiện ở những nơi khác. Tại Đức, việc kèm người bắt đầu quay trở lại. Vincent Kompany từng thử nghiệm cách tiếp cận này tại Bayern. Nó có thể tạo bất ngờ trong ngắn hạn, như cách họ khiến PSG lúng túng ở vòng bảng.

Nhưng khi đối thủ chuẩn bị kỹ hơn, mọi thứ trở nên mong manh. Arsenal là ví dụ rõ nhất.

Câu hỏi đặt ra không phải là kèm người có hiệu quả hay không. Mà là nó có thể trở thành nền tảng lâu dài hay không. Lịch sử gần đây cho thấy câu trả lời là không.

Để chinh phục những mục tiêu lớn, một đội bóng cần nhiều hơn những giải pháp tình thế. Họ cần bản sắc. Cần một hệ thống đủ rõ ràng để phát triển và thích nghi theo thời gian.

Tây Ban Nha đã làm được điều đó. Italy thì chưa.

Và trong cuộc đua của bóng đá hiện đại, khoảng cách ấy đang ngày một lớn hơn.