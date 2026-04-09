Milan trao lương khủng cho Goretzka

  • Thứ năm, 9/4/2026 20:56 (GMT+7)
Tiền vệ Leon Goretzka nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ AC Milan khi chuẩn bị rời Bayern Munich mùa hè này.

Mức lương 5 triệu euro mỗi mùa tương đối hấp dẫn với cầu thủ đã 31 tuổi như Goretzka.

Theo Gazzetta dello Sport, đội bóng Serie A soạn sẵn hợp đồng 3 năm trị giá 5 triệu euro mỗi mùa, giúp Goretzka bỏ túi tổng cộng 15 triệu euro. Con số này vượt trội so với những đề nghị ngắn hạn và ít hấp dẫn hơn từ các đội như Arsenal, Fenerbahce, Juventus, Atletico Madrid, Napoli hay Inter Milan.

Hiện tại, chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra, nhưng nếu đàm phán thuận lợi, thỏa thuận có thể được chốt nhanh chóng. Dù vậy, Goretzka vẫn tập trung hoàn toàn vào phần còn lại của mùa giải cùng Bayern, khi anh còn cơ hội giành Bundesliga, cúp Quốc gia và Champions League.

Tiền vệ 31 tuổi gia nhập Bayern từ Schalke năm 2018 và luôn giữ vững phong độ dưới mọi đời HLV. Mùa này, anh ra sân 39 trận trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và kiến tạo 2 lần dưới quyền chỉ đạo của Vincent Kompany.

Bayern xác nhận không gia hạn hợp đồng với Goretzka, đồng nghĩa anh rời đội theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này giúp Goretzka thoải mái lựa chọn bến đỗ mới, với AC Milan nổi lên như ứng viên sáng giá nhờ mức lương hậu hĩnh và sự hứa hẹn về vai trò quan trọng trong đội hình.

Với mức thu nhập lên tới 5 triệu euro mỗi mùa, Goretzka tiếp tục cho thấy sức hút không nhỏ của các thương vụ "mua người tự do" trên thị trường chuyển nhượng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

