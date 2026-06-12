FIFA ra phán quyết lịch sử

FIFA chính thức cải tổ hệ thống chuyển nhượng từ 1/1/2026, mang lại quyền lực và lợi ích tài chính khổng lồ cho giới cầu thủ toàn cầu.
FIFA sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng từ 2027
Điểm nhấn quan trọng nhất trong quy định mới là việc luật hóa khoản phí chuyển nhượng 5% dành trực tiếp cho cầu thủ. Mô hình này vốn trước đây chỉ tồn tại trong phạm vi pháp lý của Tây Ban Nha, nay sẽ được mở rộng ra toàn thế giới, mang lại đòn bẩy tài chính khổng lồ cho các cầu thủ chuyên nghiệp.
Bên cạnh lợi ích kinh tế, FIFA cũng siết chặt các quy định về hợp đồng để đảm bảo quyền tự do đi ở. Theo đó, tất cả hợp đồng ký kết trong tương lai bắt buộc phải đính kèm điều khoản giải phóng tiêu chuẩn.
Quy định này nhằm loại bỏ các rào cản pháp lý, cho phép cầu thủ chủ động quyết định tương lai sự nghiệp mà không bị ràng buộc quá mức bởi câu lạc bộ chủ quản.
Đối với phân khúc cầu thủ trẻ, hệ thống mới cho phép các câu lạc bộ đề nghị hợp đồng kéo dài 5 năm với những tài năng dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, để ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động trẻ em, các thỏa thuận này phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống chế tài về lương thưởng và phúc lợi do FIFA quy định.
Động thái cải tổ này của FIFA mang lại kết quả ngoại giao quan trọng. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) đồng ý rút lại toàn bộ các khiếu nại và vụ kiện pháp lý chống lại cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu.
Sự đồng thuận giữa đôi bên khép lại giai đoạn căng thẳng kéo dài, mở ra chương mới trong quan hệ giữa cầu thủ, câu lạc bộ và tổ chức quản lý bóng đá thế giới.
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.
Huy Trưởng
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Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.