FIFA ra phán quyết lịch sử

FIFA chính thức cải tổ hệ thống chuyển nhượng từ 1/1/2026, mang lại quyền lực và lợi ích tài chính khổng lồ cho giới cầu thủ toàn cầu.

FIFA sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng từ 2027

Điểm nhấn quan trọng nhất trong quy định mới là việc luật hóa khoản phí chuyển nhượng 5% dành trực tiếp cho cầu thủ. Mô hình này vốn trước đây chỉ tồn tại trong phạm vi pháp lý của Tây Ban Nha, nay sẽ được mở rộng ra toàn thế giới, mang lại đòn bẩy tài chính khổng lồ cho các cầu thủ chuyên nghiệp.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, FIFA cũng siết chặt các quy định về hợp đồng để đảm bảo quyền tự do đi ở. Theo đó, tất cả hợp đồng ký kết trong tương lai bắt buộc phải đính kèm điều khoản giải phóng tiêu chuẩn.

Quy định này nhằm loại bỏ các rào cản pháp lý, cho phép cầu thủ chủ động quyết định tương lai sự nghiệp mà không bị ràng buộc quá mức bởi câu lạc bộ chủ quản.

Đối với phân khúc cầu thủ trẻ, hệ thống mới cho phép các câu lạc bộ đề nghị hợp đồng kéo dài 5 năm với những tài năng dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, để ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động trẻ em, các thỏa thuận này phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống chế tài về lương thưởng và phúc lợi do FIFA quy định.

Động thái cải tổ này của FIFA mang lại kết quả ngoại giao quan trọng. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) đồng ý rút lại toàn bộ các khiếu nại và vụ kiện pháp lý chống lại cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu.

Sự đồng thuận giữa đôi bên khép lại giai đoạn căng thẳng kéo dài, mở ra chương mới trong quan hệ giữa cầu thủ, câu lạc bộ và tổ chức quản lý bóng đá thế giới.

Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026 World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.