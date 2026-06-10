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Thể thao

Thương vụ chuyển nhượng gây sốc của MU

  • Thứ tư, 10/6/2026 05:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ thủ thành Karl Darlow của Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè năm nay.

Manchester United đặt Karl Darlow vào tầm ngắm

Theo tờ The Athletic, tuyển thủ xứ Wales là mục tiêu ưu tiên trong danh sách các thủ môn dự phòng giàu kinh nghiệm mà đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm. Thương vụ này được đánh giá là đặc biệt hấp dẫn về mặt tài chính khi hợp đồng của Darlow tại Elland Road sẽ hết hạn vào 30/6.

Việc sở hữu một thủ môn kỳ cựu theo dạng chuyển nhượng tự do giúp MU tiết kiệm ngân sách để đầu tư vào các vị trí trọng yếu khác. Dù Leeds có ý định giữ chân Darlow, cầu thủ 35 tuổi được cho là muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội thử sức tại đấu trường đỉnh cao như Champions League.

Sự quan tâm của "Quỷ đỏ" đối với Darlow xuất hiện trong bối cảnh tương lai của cả Andre Onana và Altay Bayindir đều đang bỏ ngỏ. Ban lãnh đạo đội bóng đang nỗ lực tái cơ cấu vị trí gác đền để duy trì sự cạnh tranh và tính linh hoạt cho quỹ lương.

Mùa giải 2025/26, Darlow có màn trình diễn ổn định với 22 lần ra sân, giữ sạch lưới 5 trận và thực hiện 63 pha cứu thua. Bên cạnh tuyển thủ xứ Wales, Manchester United cũng đang cân nhắc các phương án thay thế khác, bao gồm Sam Johnstone của Wolves.

Tuy nhiên, yếu tố kinh nghiệm và trạng thái tự do của Darlow đang giúp anh chiếm ưu thế trong mắt các nhà tuyển trạch. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ sớm được đưa ra sau khi hợp đồng của thủ thành này chính thức đáo hạn.

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Huy Trưởng

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