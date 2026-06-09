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Thể thao

MU lời to với Dorgu

  • Thứ ba, 9/6/2026 12:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Patrick Dorgu đang trở thành minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong chính sách chuyển nhượng của MU dưới thời INEOS.

MU lời to với Dorgu. Ảnh: Reuters.

Đầu năm 2025, MU chi 25 triệu euro để chiêu mộ Dorgu từ Lecce. Khi đó, cầu thủ sinh năm 2004 vẫn còn khá xa lạ với nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, những màn trình diễn ổn định trong màu áo "Quỷ đỏ" đã giúp anh nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình.

Trong đợt tập trung đội tuyển Đan Mạch gần đây, Dorgu tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn từ cú sút xa đẹp mắt trong vai trò tiền vệ cánh phải. Khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau giúp anh trở thành quân bài quan trọng trong kế hoạch của MU dưới thời tân HLV Michael Carrick.

Theo Transfermarkt, thời điểm gia nhập Old Trafford, Dorgu được định giá khoảng 20 triệu euro. Chỉ sau hơn một năm, con số này đã tăng lên 35 triệu euro. Một số hệ thống định giá khác thậm chí còn đánh giá tuyển thủ Đan Mạch ở mức hơn 50 triệu euro, gần gấp đôi số tiền mà MU bỏ ra để sở hữu anh.

Dorgu hiện còn hợp đồng với MU đến năm 2030. Với mức lương khoảng 40.000 bảng mỗi tuần, anh vẫn nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương thấp của đội bóng. Tuy nhiên, xét trên những gì đã thể hiện, Dorgu đang được xem là một trong những thương vụ thành công nhất của INEOS kể từ khi tiếp quản hoạt động bóng đá tại sân Old Trafford.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Duy Luân

MU MU dorgu premier league

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