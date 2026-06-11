Cầu thủ sắp phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh

Nottingham Forest đòi mức phí kỷ lục cho Elliot Anderson, đẩy Man City vào cuộc đàm phán tạo nên thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Anderson có thể trở thành thương vụ đắt kỷ lục.

Tiền vệ 23 tuổi trải qua mùa 2025/26 bùng nổ trong màu áo Nottingham Forest, qua đó ghi điểm mạnh mẽ với HLV trưởng Thomas Tuchel và giành suất dự World Cup cùng tuyển Anh. Tuy nhiên, tương lai của Anderson trở nên khó đoán.

Theo The Athletic, Anderson là mục tiêu hàng đầu của Man City trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa sau sự ra đi của đội trưởng Bernardo Silva. Đội chủ sân Etihad trước đó bị từ chối lời đề nghị đầu tiên, nhưng tiếp tục quay trở lại với mức giá lên tới 106 triệu bảng.

Con số đó thậm chí còn cao hơn khoản phí mà Declan Rice tiêu tốn khi chuyển từ West Ham sang Arsenal năm 2023. Nếu tính cả các điều khoản phụ, tổng giá trị thương vụ này có thể vượt mốc 120 triệu bảng.

Dù vậy, Nottingham Forest chưa hài lòng. Đội bóng vùng East Midlands xem Anderson là tài sản giá trị nhất và yêu cầu mức phí cố định cao hơn 125 triệu bảng, qua đó phá kỷ lục chuyển nhượng Premier League. Alexander Isak hiện giữ kỷ lục này với giá 125 triệu bảng khi chuyển đến Liverpool vào hè năm ngoái.

Mức giá khổng lồ gần như khiến MU phải rút lui. Dù rất ngưỡng mộ Anderson, "Quỷ đỏ" được cho là không sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu giá và chuyển hướng sang những mục tiêu khác như Alex Scott hay Mateus Fernandes.

Ngược lại, trong trường hợp Man City chấp nhận đáp ứng yêu cầu từ Nottingham Forest, Anderson sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.