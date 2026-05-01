MU ra quyết định với Anderson

  • Thứ sáu, 1/5/2026 06:19 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

MU phát đi thông điệp cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng khi sẵn sàng từ bỏ mục tiêu hàng đầu Elliot Anderson nếu mức giá không hợp lý.

MU cho rằng mức giá của Anderson quá cao.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận tiền vệ 23 tuổi trở thành ưu tiên chuyển nhượng của MU trong hè 2026. Tuy nhiên, thương vụ vấp phải rào cản lớn bởi Nottingham Forest hét giá Anderson lên tới 120 triệu bảng.

Ban lãnh đạo MU, gồm đồng sở hữu Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada cùng các Giám đốc chuyên môn cho rằng con số bị thổi phồng quá mức. Dù theo sát Anderson, "Quỷ đỏ" sẽ không lao vào một cuộc chiến kéo dài với các CLB khác.

Với Forest, họ tin mức giá trên hợp lý khi Anderson còn 3 năm hợp đồng và được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng ở tuyển Anh tại World Cup 2026. CLB cũng viện dẫn những thương vụ tương tự, như Moises Caicedo gia nhập Chelsea với giá 115 triệu bảng hay Declan Rice tới Arsenal giá 105 triệu bảng, để bảo vệ quan điểm.

Ngược lại, MU dự kiến thu về khoảng 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ nhằm tái đầu tư đội hình. Khoản tiền này sẽ được phân bổ cho nhiều vị trí, bao gồm một tiền vệ trung tâm, một cầu thủ chạy cánh trái và có thể cả hậu vệ trái.

Tuy nhiên, nếu Forest không hạ giá bán Anderson, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chuyển hướng sang những phương án rẻ hơn như Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Sandro Tonali (Newcastle United) hay Carlos Baleba (Brighton).

Không chỉ thắt chặt chi tiêu chuyển nhượng, MU còn quyết tâm kiểm soát quỹ lương. Những cái tên hưởng lương cao như Casemiro, Marcus Rashford và Jadon Sancho đều nằm trong diện rời đi, mở đường cho một cấu trúc tài chính bền vững hơn tại Old Trafford.

Highlights MU 2-1 Brentford Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), MU đả bại Brentford với tỷ số 2-1 thuộc vòng 34 Premier League.

Minh Nghi

Anderson Anderson

