Arsenal sáng cửa chiêu mộ Alvarez

Arsenal đang nổi lên như điểm đến khả dĩ duy nhất của Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Arsenal có cơ hội chiêu mộ Alvarez.

Trong thời gian qua, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều được đồn đoán muốn sở hữu Alvarez. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico Madrid thẳng thừng bác bỏ mọi khả năng đàm phán với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga.

Tờ AS nhận định Arsenal hiện là "lối thoát duy nhất" nếu Alvarez muốn rời sân Metropolitano trong mùa hè năm nay. Không chỉ sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu từ Atletico, đội bóng Bắc London còn thể hiện sự quan tâm nghiêm túc và rõ ràng nhất.

Sau mùa giải thành công với chức vô địch Premier League và vào chung kết Champions League, Arsenal không có ý định dừng lại. HLV Mikel Arteta muốn tiếp tục nâng cấp đội hình để duy trì vị thế cạnh tranh trên mọi đấu trường và Alvarez được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu.

Nhà vô địch World Cup 2022 thi đấu ấn tượng trong màu áo Atletico Madrid sau khi rời Manchester City. Phong độ ổn định cùng khả năng chơi đa dạng trên hàng công khiến Alvarez trở thành cái tên được săn đón trên khắp châu Âu.

Đáng chú ý, Giám đốc Thể thao Andrea Berta được cho là nhân tố then chốt trong thương vụ. Chính ông là người góp công lớn đưa Alvarez từ Man City đến Atletico Madrid và vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút 26 tuổi.

Dù vậy, thương vụ sẽ không dễ dàng. Atletico vẫn xem Alvarez là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn và không để cầu thủ ra đi với giá rẻ. Ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid sẵn sàng làm mọi cách để giữ chân ngôi sao người Argentina.