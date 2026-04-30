Tonali khiến MU, Arsenal dậy sóng

MU và Arsenal đang theo sát tình hình của Sandro Tonali, sau khi tiền vệ người Italy đưa ra quyết định rời Newcastle United vào hè này.

Tonali khả năng rời Newcastle nhưng vẫn muốn gắn bó với Premier League.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tonali sẵn sàng chia tay Newcastle nhưng không có ý định trở lại Serie A trong hè 2026. Cầu thủ 25 tuổi muốn tiếp tục thi đấu tại Premier League bởi anh tin rằng có thể phát triển sự nghiệp ở đẳng cấp cao nhất. Quyết định lập tức khiến hàng loạt ông lớn nước Anh "đứng ngồi không yên".

MU, Chelsea hay Arsenal nằm trong nhóm các CLB quan tâm sát sao tới Tonali. Trong bối cảnh MU lên kế hoạch cải tổ tuyến giữa sau khi Casemiro ra đi, tiền vệ người Italy nổi lên như phương án chất lượng. Tuy nhiên, anh cũng được đánh giá là một trong những mục tiêu đắt đỏ nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Người đại diện Pepe Rizzo cũng thừa nhận thân chủ đang nằm trong tầm ngắm của các CLB hàng đầu Premier League, nhấn mạnh đây là bước tiến phù hợp với tham vọng đưa Tonali trở thành một trong những cầu thủ Italy giá trị nhất.

Dù Newcastle không muốn chia tay ngôi sao của mình, mức phí chuyển nhượng có thể lên tới hơn 100 triệu bảng hoàn toàn có thể khiến họ phải cân nhắc.

Với việc các CLB Serie A khó cạnh tranh về tài chính, tương lai của Tonali nhiều khả năng vẫn sẽ gắn liền với Premier League. Truyền thông Anh khẳng định một cuộc cạnh tranh quyết liệt sẽ nổ ra ở hè 2026.

Newcastle trải qua mùa giải thất vọng khi tụt xuống vị trí thứ 14 và chưa hoàn toàn an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Trong bối cảnh đó, Tonali là điểm sáng hiếm hoi kể từ khi trở lại sau án treo giò 10 tháng. Anh lấy lại phong độ giúp "Chích chòe" giành Carabao Cup và có vé dự Champions League mùa trước.