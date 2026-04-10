Tham vọng sở hữu tiền vệ Sandro Tonali của MU đang vấp phải rào cản lớn.

MU gặp rắc rối tiền lương với Tonali.

Theo talkSPORT, việc MU chiêu mộ Tonali không hề đơn giản. Newcastle không muốn chia tay trụ cột, trừ khi nhận được lời đề nghị thực sự hấp dẫn.

Theo nhiều nguồn tin, “Chích chòe” sẵn sàng đàm phán nếu nhận được mức giá khoảng 100 triệu bảng cho cầu thủ 25 tuổi. Không chỉ phí chuyển nhượng, mức lương của Tonali cũng là rào cản lớn.

Hiện tiền vệ này nhận khoảng 150.000 bảng/tuần (chưa bao gồm thưởng), và nếu cập bến Old Trafford, anh gần như chắc chắn sẽ yêu cầu mức đãi ngộ cao hơn. Chính vì vậy, ban lãnh đạo MU tỏ ra dè dặt.

Các nguồn tin cho biết đội bóng không đánh giá thương vụ Tonali là “đáng tiền” ở thời điểm hiện tại, đặc biệt khi so sánh với các phương án khác như Elliot Anderson hay Adam Wharton.

Trong khi đó, Man City cũng theo sát Tonali, tạo nên sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai gã khổng lồ thành Manchester. Tuy nhiên, với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, Newcastle đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán và không chịu áp lực phải bán gấp.

Tonali được đánh giá cao về khả năng điều tiết và thu hồi bóng, đồng thời cũng được cho là đang cân nhắc rời sân St. James’ Park do Newcastle không có suất dự Champions League mùa tới.

Ở thời điểm hiện tại, khả năng MU chi đậm cho Tonali vẫn còn bỏ ngỏ. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ sân Old Trafford có thể tìm được phương án hợp lý hơn trên thị trường chuyển nhượng hè sắp tới hay không.

