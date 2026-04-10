PSG gieo nỗi sợ cho cả châu Âu

PSG gửi lời cảnh báo đanh thép tới phần còn lại của châu Âu bằng màn trình diễn áp đảo trước Liverpool.

PSG thi triển hoàn hảo phong cách kiểm soát bóng trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Trước trận đấu tại tứ kết lượt đi Champions League hôm 9/4, HLV Luis Enrique tỏ ra thận trọng khi từ chối nhận định đội bóng của ông là ứng viên sáng giá hơn. Tuy nhiên, những gì PSG thể hiện trên sân lại cho thấy sự vượt trội rõ rệt so với đại diện nước Anh. Đội bóng thủ đô Paris kiểm soát hoàn toàn thế trận và khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đến ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Khvicha Kvaratskhelia ở phút 65. Theo L’Equipe, trong khoảng thời gian từ phút 59 đến 65, Liverpool thậm chí không thể thực hiện nổi một đường chuyền hoàn chỉnh. Ngược lại, PSG đã thực hiện tới 89 đường chuyền liên tiếp trước khi xuyên thủng mành lưới đối phương.

Đáng chú ý, riêng tình huống dẫn đến bàn thắng của Kvaratskhelia bao gồm chuỗi 27 đường chuyền liên tiếp theo phong cách “tiki-taka” trứ danh. Đây là một trong những pha phối hợp có số đường chuyền nhiều nhất tại Champions League mùa này, thể hiện sự ăn ý và khả năng kiểm soát vượt trội của PSG.

Vitinha giúp PSG lấn lướt Liverpool. Ảnh: Reuters.

Không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc, sự chênh lệch giữa hai đội còn được thể hiện xuyên suốt trận đấu. Tiền vệ Vitinha là minh chứng rõ nét nhất khi hoàn thành 133/139 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 95,68%. Theo thống kê, anh trở thành một trong số ít tiền vệ vượt mốc 130 đường chuyền trong một trận Champions League suốt 10 năm qua.

Thậm chí, tổng số đường chuyền thành công của cả đội Liverpool chỉ là 190, nhiều hơn một mình Vitinha vỏn vẹn 57 đường chuyền. Đây là con số cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của PSG về khả năng kiểm soát bóng.

Dù giành lợi thế lớn, HLV Enrique vẫn tỏ ra thận trọng trước trận lượt về tại Anfield. Ông thừa nhận Liverpool luôn là đối thủ khó chịu trên sân nhà, nhưng khẳng định PSG sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tấn công và hướng đến chiến thắng.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.