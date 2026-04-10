Tiền vệ Enzo Fernandez có động thái xoa dịu ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội tại Chelsea sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến tương lai của bản thân.

Enzo Fernandez xin lỗi. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ người Argentina trước đó bị kỷ luật nội bộ khi có những chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, làm dấy lên đồn đoán về khả năng gia nhập Real Madrid trong tương lai. Những phát biểu này khiến nội bộ đội bóng không hài lòng, buộc ban huấn luyện phải đưa ra án treo giò hai trận đối với tiền vệ 25 tuổi.

Theo xác nhận từ người đại diện Javier Pastore, Fernandez đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với CLB để giải quyết hiểu lầm. Ông cho biết thân chủ của mình không hề có ý định gây rắc rối hay làm ảnh hưởng đến Chelsea, mà chỉ đơn thuần nhắc đến thành phố Madrid trong một ngữ cảnh không rõ ràng.

“Cậu ấy là đội trưởng, một trong những thủ lĩnh của đội bóng. Những gì xảy ra chỉ là sự hiểu lầm bị truyền thông thổi phồng”, Pastore chia sẻ. “Chúng tôi đã nói chuyện với CLB và mọi thứ đã được giải quyết. Không có vấn đề nghiêm trọng nào cả”.

Dù vậy, án kỷ luật vẫn khiến Fernandez vắng mặt ở trận đấu quan trọng tại Premier League gặp Man City cuối tuần này. Trước đó, anh cũng không góp mặt trong chiến thắng của Chelsea tại FA Cup.

HLV Liam Rosenior thừa nhận ông thất vọng với học trò khi cho rằng tiền vệ này đã “vượt quá giới hạn”. Tuy nhiên, sau khi nhận ra sai sót, Fernandez đã chủ động xin lỗi tất cả các bên liên quan, từ ban lãnh đạo, HLV đến các đồng đội.

Sự việc tạm khép lại, nhưng đây được xem là bài học lớn trong sự nghiệp của Fernandez.

