Bước ngoặt của bóng đá châu Phi

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) sẽ tiến hành cải tổ mạnh mẽ để bảo vệ tính minh bạch và uy tín của Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

CAFquyết không để vụ bê bối ở chung kết AFCON 2025 lặp lại.

Nhìn lại trận chung kết AFCON 2025 tranh cãi, Chủ tịch CAF Patrice Motsepe thừa nhận: "Đó là nỗi thất vọng lớn". Ông cho biết tổ chức này đang khẩn trương xây dựng các điều chỉnh toàn diện đối với hệ thống luật lệ và quy định của giải đấu, nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Theo Motsepe, nhiều điều khoản trong bộ quy chế thi đấu sẽ được sửa đổi, đặc biệt tập trung vào việc siết chặt kỷ luật và tăng cường tính răn đe. CAF dự kiến áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn trong tương lai, không chỉ để đảm bảo sự tuân thủ mà còn nhằm bảo vệ hình ảnh bóng đá châu Phi trên trường quốc tế.

"Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến tính toàn vẹn của giải đấu", ông khẳng định, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp mới sẽ giúp củng cố niềm tin từ người hâm mộ và các đối tác.

Dù vậy, Motsepe vẫn dành lời khen cho công tác tổ chức của Morocco. Ông đánh giá AFCON 2025 là kỳ giải thành công nhất trong lịch sử, bất chấp những trục trặc ở trận đấu cuối cùng.

"Mọi khía cạnh, từ khách sạn, sân vận động cho đến công tác vận hành, đều đạt tiêu chuẩn cao nhất. Vì vậy, tôi vẫn xem đây là một kỳ AFCON đặc biệt thành công", người đứng đầu CAF kết luận.

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ trận chung kết ngày 18/1. Senegal rời sân khoảng 17 phút để phản đối quả phạt đền dành cho Morocco. Trận đấu sau đó được trở lại bình thường, đại diện Tây Phi thắng 1-0 trong hiệp phụ. Sau khi xem xét kháng cáo, CAF xử Senegal thua 0-3, đồng thời trao chức vô địch cho Morocco.

Tuy nhiên, Senegal quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS. Hiện CAS xem xét và chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

