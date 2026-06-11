Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cổ vũ World Cup kiểu Ấn Độ

  • Thứ năm, 11/6/2026 12:25 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tại Kozhikode, vùng đất đặc biệt của Ấn Độ, những tấm áp phích khổng lồ của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar tiếp tục phủ sóng dịp World Cup 2026.

World Cup anh 1

Trước thềm World Cup 2026, Kozhikode một lần nữa trở thành tâm điểm với những tấm áp phích khổng lồ mang hình Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar. Ảnh: Reuters.
World Cup anh 2

Hình Messi năm nay được lấy từ cảnh anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.
World Cup anh 3

Ngoài Messi, khu vực này còn có hình ảnh của Ronaldo và Neymar. Đây là biểu hiện của sức hút từ World Cup, bởi ở Ấn Độ cricket mới là môn thể thao số một. Ảnh: Reuters.
World Cup anh 4

Trước đó vào World Cup 2022, những tấm hình lớn của Messi cũng được dựng lên khắp Kozhikode. Ảnh: Al Jazeera.
World Cup anh 5

Messi, Ronaldo, Neymar và Ronaldo de Lima đều là những ngôi sao được yêu mến tại đây. Ảnh: Al Jazeera.
World Cup anh 6

Người dân địa phương xem bóng đá như một phần của đời sống thường nhật. Tại các vòng xoay, bến sông hay khu dân cư, hình ảnh Messi, Neymar và Ronaldo xuất hiện dày đặc. Ảnh: Al Jazeera.

World Cup anh 7

Messi cùng Argentina sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup trên đất Bắc Mỹ. Họ nằm ở bảng J nơi có sự góp mặt của Algeria, Áo và Jordan. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 và những vết gợn trước giờ khai mạc

Những sự cố liên tiếp bên ngoài sân cỏ cho thấy World Cup 2026 không chỉ là cuộc thử thách về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra khổng lồ về an ninh, hậu cần và quản trị rủi ro.

3 giờ trước

Tuyển Bỉ mượn cầu thủ ở World Cup

Tuyển Bỉ có quyết định khá đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 khi mượn thủ môn ít tên tuổi từ CLB Seattle Sounders để phục vụ các buổi tập tại Mỹ.

3 giờ trước

900 kg thịt bò giúp Argentina bảo vệ cúp vàng World Cup?

Đội tuyển Argentina đang cân nhắc khả năng tiếp tục mang theo thịt bò truyền thống sang Mỹ trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.

3 giờ trước

Bước chạy đà hoàn hảo cho Messi Lionel Messi ghi bàn trên chấm luân lưu, góp công vào chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland ngày 10/6, tạo cú hích tinh thần trước thềm World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Thoi tiet de doa tuyen Argentina va Anh hinh anh

Thời tiết đe dọa tuyển Argentina và Anh

34 phút trước 12:24 11/6/2026

0

Cảnh báo lốc xoáy tại Kansas xuất hiện chỉ ít ngày trước World Cup 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đóng quân của tuyển Argentina và tuyển Anh.

Galacticos dang quay lung voi Real Madrid hinh anh

Galacticos đang quay lưng với Real Madrid

57 phút trước 12:00 11/6/2026

0

Những ngôi sao được Real Madrid theo đuổi đồng loạt trở thành mục tiêu ngoài tầm với, buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải thay đổi cách xây dựng quyền lực.

Rashford dap tra Barcelona hinh anh

Rashford đáp trả Barcelona

3 giờ trước 09:54 11/6/2026

0

Tiền đạo Marcus Rashford có động thái gây chú ý sau khi Barcelona từ chối mua đứt anh từ MU.

Đào Trần

World Cup Cristiano Ronaldo Kozhikode Neymar World Cup 2026 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Ấn Độ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý