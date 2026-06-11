Cổ vũ World Cup kiểu Ấn Độ

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Trước thềm World Cup 2026, Kozhikode một lần nữa trở thành tâm điểm với những tấm áp phích khổng lồ mang hình Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar. Ảnh: Reuters.
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Hình Messi năm nay được lấy từ cảnh anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.
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Ngoài Messi, khu vực này còn có hình ảnh của Ronaldo và Neymar. Đây là biểu hiện của sức hút từ World Cup, bởi ở Ấn Độ cricket mới là môn thể thao số một. Ảnh: Reuters.
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Trước đó vào World Cup 2022, những tấm hình lớn của Messi cũng được dựng lên khắp Kozhikode. Ảnh: Al Jazeera.
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Messi, Ronaldo, Neymar và Ronaldo de Lima đều là những ngôi sao được yêu mến tại đây. Ảnh: Al Jazeera.
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Người dân địa phương xem bóng đá như một phần của đời sống thường nhật. Tại các vòng xoay, bến sông hay khu dân cư, hình ảnh Messi, Neymar và Ronaldo xuất hiện dày đặc. Ảnh: Al Jazeera.
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Messi cùng Argentina sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup trên đất Bắc Mỹ. Họ nằm ở bảng J nơi có sự góp mặt của Algeria, Áo và Jordan. Ảnh: Reuters.
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