World Cup 2026 và những vết gợn trước giờ khai mạc

Những sự cố liên tiếp bên ngoài sân cỏ cho thấy World Cup 2026 không chỉ là cuộc thử thách về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra khổng lồ về an ninh, hậu cần và quản trị rủi ro.

World Cup 2026 sắp khởi tranh.

World Cup luôn được xem là ngày hội lớn nhất của bóng đá. Nhưng khi giải đấu mở rộng lên 48 đội và trải dài trên lãnh thổ ba quốc gia, những thách thức ngoài sân cỏ cũng lớn chưa từng có.

Trước lễ khai mạc sẽ diễn ra rạng sáng 12/6, hàng loạt câu chuyện không liên quan đến bóng đá lại trở thành tâm điểm chú ý. Từ cảnh báo về rắn đuôi chuông ở đại bản doanh tuyển Thụy Sĩ, cá sấu xuất hiện gần nơi đóng quân của Na Uy cho đến những tranh cãi liên quan đến visa của Iran. Xa hơn là vụ xả súng khiến 9 người bị thương gần khu vực tuyển Anh đóng quân tại Kansas City.

Đặt riêng lẻ, mỗi sự việc có thể chỉ là một biến cố nhỏ. Tuy nhiên, khi liên tiếp xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, chúng tạo nên cảm giác bất an cho các đội tuyển và người hâm mộ.

Thực tế, phần lớn những sự cố này không xuất phát từ công tác tổ chức World Cup. Vụ xả súng ở Kansas City không xảy ra tại địa điểm liên quan đến giải đấu. Trận động đất 6,1 độ Richter ngoài khơi Cuba cũng là hiện tượng thiên nhiên không thể kiểm soát. Cảnh báo về rắn hay cá sấu đơn thuần phản ánh hệ sinh thái đặc trưng của Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, World Cup chưa bao giờ chỉ là câu chuyện trên sân cỏ.

Một giải đấu thành công không chỉ được đánh giá qua chất lượng các trận đấu mà còn ở khả năng mang lại cảm giác an toàn cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ. Bởi vậy, những hình ảnh về khu vực có rắn độc, các quy định nhập cảnh phức tạp hay các sự cố an ninh nghiễm nhiên trở thành chủ đề gây tranh luận.

FIFA đang đối mặt với sức ép lớn tại World Cup 2026.

Iran là ví dụ rõ nhất. Đội tuyển này phải chuyển đại bản doanh sang Mexico trong bối cảnh những quy định nhập cảnh vào Mỹ gây ra nhiều lo ngại. Dù phía Mỹ đã khẳng định các cầu thủ Iran vẫn được phép tham dự đầy đủ các trận đấu, câu chuyện vẫn cho thấy bóng đá không thể tách rời những yếu tố chính trị và ngoại giao.

Trong khi đó, Nhật Bản buộc phải thay đổi địa điểm tập luyện vì chất lượng mặt sân không đáp ứng yêu cầu. Đây là lời nhắc rằng việc tổ chức một kỳ World Cup trên phạm vi rộng lớn từ Mexico đến Canada không đơn giản như những gì xuất hiện trên các video quảng bá.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Quy mô mở rộng đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn cho các đội tuyển, các nhà tài trợ và người hâm mộ. Nhưng mặt còn lại là những rủi ro cũng tăng lên tương ứng.

Dẫu vậy, lịch sử cho thấy các giải đấu lớn luôn phải đối mặt với những biến cố trước giờ khai mạc. Khi tiếng còi đầu tiên vang lên, những câu chuyện bên lề thường nhanh chóng nhường chỗ cho cảm xúc bóng đá.

World Cup 2026 có thể vẫn sẽ là một ngày hội thành công. Nhưng những sự cố trong giai đoạn chuẩn bị là lời nhắc nhở rằng đằng sau ánh đèn sân khấu, bóng đá hiện đại đang vận hành trong một thế giới ngày càng phức tạp và khó lường hơn.