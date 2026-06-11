Huyền thoại Brazil lỡ World Cup vì bị bắt ngay tại sân bay

Cựu danh thủ Ricardo Rocha vừa bị cảnh sát Brazil bắt giữ ngay tại sân bay khi đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ đảm nhận vai trò bình luận viên cho World Cup 2026.

Ricardo Rocha từng vô địch World Cup 1994 cùng tuyển Brazil

Sáng 10/6, một diễn biến đầy bất ngờ xảy ra tại sân bay quốc tế Tom Jobim khi Ricardo Rocha, thành viên đội hình Brazil vô địch World Cup 1994, bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cựu hậu vệ 63 tuổi chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ để tham gia công tác bình luận cho giải đấu, nhưng đã bị chặn lại ngay trước giờ khởi hành.

Lệnh bắt giữ dân sự được ban hành bởi Tòa án Gia đình số 16 thuộc Quận Fortaleza, bang Ceara. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ông bị cáo buộc nợ tiền cấp dưỡng nuôi con với số tiền 2.414,57 reais (tương đương khoảng 348 bảng).

Lệnh bắt giữ này có hiệu lực đến tháng 4/2028 và quy định đối tượng sẽ được trả tự do sau 45 ngày giam giữ, với điều kiện không phát sinh thêm sai phạm hoặc lệnh bắt giữ mới.

Ricardo Rocha là một trong những trung vệ lừng lẫy của bóng đá Brazil với 38 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp kéo dài 17 năm. Ông từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Real Madrid và Sporting Lisbon.

Đỉnh cao sự nghiệp của Rocha là danh hiệu vô địch World Cup năm 1994 tại Mỹ, dù chỉ thi đấu 64 phút do chấn thương. Hiện tại, phía đại diện của huyền thoại Brazil vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về tiến trình giải quyết khoản nợ để bảo lãnh cho ông tại ngoại.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.