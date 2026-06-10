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Thể thao World Cup 2026

Ancelotti sẽ mang 'vũ khí' đáng sợ nhất đến World Cup

  • Thứ tư, 10/6/2026 05:43 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti có thể từ bỏ hình ảnh quen thuộc để theo đuổi thứ bóng đá thực dụng hơn ở World Cup 2026.

Trong nhiều thập kỷ, tuyển Brazil luôn gắn liền với vẻ đẹp của bóng đá tấn công. Người hâm mộ xứ samba có thể chấp nhận thất bại trong một trận đấu lớn, nhưng hiếm khi chấp nhận việc đội nhà từ bỏ bản sắc để chơi phòng ngự.

Thế nhưng trước thềm World Cup 2026, một tín hiệu khác đang xuất hiện. Bruno Guimaraes vừa công khai ủng hộ khả năng Brazil thi đấu với hàng phòng ngự lùi sâu và tận dụng phản công dưới thời Carlo Ancelotti.

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HLV Ancelotti nổi tiếng với sự thích nghi và linh hoạt.

Điều đáng nói là tiền vệ của Newcastle không xem đây là phương án bất đắc dĩ. Ngược lại, anh lấy chính Real Madrid của Ancelotti mùa 2021/22 làm ví dụ cho một đội bóng vô địch châu Âu bằng sự thực dụng và hiệu quả.

Khi chiến thắng quan trọng hơn bản sắc

Thực tế, Ancelotti chưa bao giờ là HLV bị ám ảnh bởi việc kiểm soát bóng. Ông nổi tiếng nhờ khả năng thích nghi với con người và hoàn cảnh hơn là áp đặt một triết lý cố định.

Real Madrid vô địch Champions League mùa 2021/22 không phải nhờ áp đảo đối thủ. Trái lại, họ nhiều lần chơi thấp, nhường thế trận cho PSG, Chelsea hay Manchester City trước khi tung ra những đòn phản công quyết định. Đó là thứ bóng đá không phải lúc nào cũng đẹp mắt, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Brazil hiện sở hữu nhiều điều kiện để áp dụng công thức tương tự. Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha hay thậm chí Matheus Cunha đều là những cầu thủ phát huy tốt nhất khi có khoảng trống phía trước. Họ không cần cầm bóng 70% thời lượng trận đấu để tạo ra khác biệt.

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Brazil sở hữu nhiều mẫu cầu thủ thích hợp cho lối chơi phản công nhanh.

Vấn đề của Brazil trong những năm gần đây cũng không nằm ở khả năng tấn công. Điều khiến đội tuyển này liên tục thất bại ở các giải đấu lớn là sự mong manh trong những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái.

Họ thường để lộ khoảng trống sau lưng khi dâng cao đội hình và trả giá bằng những bàn thua quyết định. Trong bối cảnh đó, việc Ancelotti ưu tiên sự cân bằng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Một Brazil khác lạ để chinh phục World Cup

Điều thú vị nằm ở chỗ chính các cầu thủ Brazil cũng bắt đầu thay đổi tư duy. Bruno Guimaraes không phản đối ý tưởng chơi thực dụng mà ngược lại, anh xem đó là phương án có thể giúp đội tuyển trở nên nguy hiểm hơn.

Những phát biểu về sơ đồ 4-3-3, 4-4-2 hay thậm chí 4-2-4 cho thấy Ancelotti chưa muốn đóng khung Brazil vào bất kỳ hệ thống nào. Điều ông tìm kiếm là sự linh hoạt. Đội bóng có thể kiểm soát bóng khi cần, nhưng cũng sẵn sàng lùi sâu để phản công nếu hoàn cảnh yêu cầu.

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NHM Brazil vẫn đang chờ đợi chức vô địch World Cup sau hơn hai thập kỷ.

Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Ancelotti và nhiều người tiền nhiệm. Nhà cầm quân người Italy không quan tâm Brazil phải thắng theo cách nào. Điều ông quan tâm là Brazil sẽ phải thắng.

World Cup chưa bao giờ là nơi trao danh hiệu cho đội chơi đẹp nhất. Đó là sân khấu dành cho đội biết thích nghi tốt nhất với áp lực và hoàn cảnh. Nếu Brazil thực sự bước vào giải đấu với phiên bản thực dụng hơn, điều đó có thể khiến nhiều người hoài niệm về quá khứ không hài lòng.

Nhưng sau hơn hai thập kỷ chờ đợi kể từ chức vô địch năm 2002, có lẽ người Brazil cũng hiểu rằng chiến thắng mới là thứ cần được ưu tiên. Và nếu phải đánh đổi một phần vẻ đẹp để tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng, Ancelotti đã sẵn sàng để làm điều đó.

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Đào Trần

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