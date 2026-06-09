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Thể thao

Vợ Maguire gây bão

  • Thứ ba, 9/6/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc Harry Maguire tận hưởng kỳ nghỉ ở Barbados sau cú sốc bị loại khỏi World Cup 2026, vẻ quyến rũ của bà xã Fern thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tấm ảnh gây chú ý của vợ Maguire.

Trên trang Instagram sở hữu hơn 5,7 triệu người theo dõi, Maguire chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ tại hòn đảo Caribe nổi tiếng. Kèm theo bộ ảnh, ngôi sao 33 tuổi viết ngắn gọn: "Barbados, bạn thật tuyệt vời".

Trong số những bức ảnh được đăng tải, khoảnh khắc Maguire và Fern ngồi cạnh nhau trong khung cảnh lãng mạn nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Bà xã của trung vệ người Anh xuất hiện với phong cách thời trang mùa hè nổi bật, trở thành tâm điểm trong phần bình luận của người hâm mộ.

Không chỉ nhận được lời khen từ các CĐV, bài đăng của Maguire còn xuất hiện màn tương tác thú vị từ đồng đội cũ Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch hài hước bình luận: "Hy vọng trong ly là nước ngọt thôi nhé, Big H", kèm biểu tượng cảm xúc cười lớn và trái tim.

Bình luận của Hojlund lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong khi người hâm mộ mải chú ý tới Fern, Hojlund lại hài hước hướng sự quan tâm sang chiếc ly đặt trước mặt Maguire.

Ngoài những buổi thư giãn bên gia đình, Maguire còn tranh thủ chơi golf và tham gia các trận padel dưới nắng Caribe. Anh không quên thể hiện tình yêu với đội chủ sân Old Trafford khi mặc chiếc áo đấu Umbro huyền thoại năm 1999.

Mùa hè năm nay mang đến nhiều cảm xúc trái ngược với Maguire. Anh thừa nhận bị sốc và đau đớn khi không có tên trong danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup của HLV Thomas Tuchel. Dù vậy, trung vệ này vẫn có thể hướng tới tương lai tích cực sau khi góp công giúp MU giành vé trở lại Champions League.

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Minh Nghi

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